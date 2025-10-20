ワンコと一緒に、施設にいるおばあちゃんに会いに行ったら…？愛にあふれた再会シーンが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破。「愛おしい」「おばあちゃんも嬉しいよね」といった声が寄せられています。

【動画：毎週末、施設にいるおばあちゃんと面会する犬→車椅子が見えた瞬間…泣けるほど尊い『愛を伝える光景』】

施設にいるおばあちゃんに会いに来たワンコ

Instagramアカウント「tm03.15」に投稿されたのは、ミニチュアダックスフンドの「ラク」ちゃんが施設で暮らしているおばあちゃんに会いに行った時の様子です。ほぼ毎週末、飼い主さんと一緒に施設を訪れているというラクちゃん。この日も施設の1階で、おばあちゃんが来るのを待っていました。

ラクちゃんが床に伏せたりお座りしたりしながら、「まだかな～」と廊下の先をじーっと見つめている姿から、おばあちゃんとの面会をとても楽しみにしていることが伝わってきます。早く会いたくて仕方ないのに、騒いだりせずお利口さんに待ち続けている姿が、なんとも健気で愛おしいです。

愛にあふれた再会シーン

そして車椅子に乗っているおばあちゃんの姿が見えた瞬間に、ラクちゃんは立ち上がってしっぽをブンブン振ったそう。おばあちゃんがそばにやってくると、「来た来た！待ってたよ～」と駆け寄ったとか。

おばあちゃんのそばでお目目をキラキラさせて、しっぽを振り続けるラクちゃん。その嬉しそうな姿は、「会いたかった！大好き！」と言っているかのよう…。きっとおばあちゃんもラクちゃんの愛を感じて、幸せな気持ちになったことでしょう。

おばあちゃんのそばでリラックス

その後もおばあちゃんのそばを離れようとせず、ひたすらしっぽをフリフリして喜びを表現していたというラクちゃん。おばあちゃんが車椅子に乗ったままテーブルにつくと、その足元で満足げにくつろぎ始めたそうです。愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎです」「ばぁばのことが大好きなんですね」「おばあちゃん、こんな幸せないですね」「ほっこりした気持ちになりました」といったコメントが寄せられています。

ラクちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「tm03.15」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「tm03.15」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。