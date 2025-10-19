【殿堂入り】クックパッドで人気！フライパンで焼き色こんがり「鶏ささみの焼き鳥風」

甘辛いたれの味と、こんがり焼けた肉の香ばしさで人気の「焼き鳥」。まるでお店で食べるような味わいの焼き鳥を、ささみ肉を使って手軽に楽しめる殿堂入りレシピをご紹介します。3,200件以上の「おいしかった！」の声が集まる、人気のレシピです。

つくれぽ3,200件超の人気レシピ「鶏ささみの焼き鳥風」

調理のポイントはこれだけ！

ポイント1：ささみを焼くときは強火でこんがり！





ポイント2：フライパンを拭いてからたれの材料を入れる

片栗粉をまぶしたささみは、強火のフライパンで焼き、こんがりとした焼き色をつけます。焼き上がったらフライパンについた油をキッチンペーパーで拭いてから、たれの材料を入れて煮詰めましょう。

つくれぽでも大好評





つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）でも、「お弁当用に作りました！簡単なので忙しい朝に助かってます」「このタレが好きです！子どもたちもパクパク食べてくれました◎」といった声がたくさん届いています。

たれに入れた味噌の効果で、こんがりと焼き上げたときの香ばしさが強くなり食欲をそそります。冷めてもおいしいから、お弁当にもぴったりですよ。

（TEXT：菱路子）

プレミアムサービスなら「殿堂入りレシピ」が見放題！

プレミアムサービスでは、1000人が絶賛した「殿堂入りレシピ」で失敗なし＆おいしいレシピがすぐに見つかります。殿堂入りレシピから検索もできるので、ごはん作りがスムーズに！他にも「人気順検索」や、「MYフォルダ」の容量が3000件にアップしたりと利用できる機能がたくさん。初月無料キャンペーン実施中！



プレミアムサービスを試して

他の殿堂入りレシピをみる





