¥¿¥¤¤ÎÂçÉÙ¹ë¤È·ëº§¤·¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡Ê41¡Ë 3Ç¯¤Ö¤êºîÉÊ½Ð±é¤Î¶á¶·¤¬ÏÃÂê¡¢ºÙ¤¹¤®¤ëµÓ¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¤Î¶á¶·¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¤Î¥¿¥¤¿ÍÉ×¤È¹ëÅ¡
10·î16Æü¡¢¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°³°¤Ç¤Î»£±Æ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÉáÃÊ¤Ï¥¿¥¤¤È´Ú¹ñ¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âµé¥µ¥í¥ó¤ä¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÍ¥²í¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼Â¤ËÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£
°µÅÝÅªºÙ¤µ¤Î¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¡£¹õ¤¤¥ì¥®¥ó¥¹¤¬µÓ¤ÎºÙ¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÇò¤¤È©¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈ©¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤ì¤¤¡×¡ÖÆü¡¹¤Î¥±¥¢¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¤ï¤«¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¸½ºß41ºÐ¤Î¥·¥ó¡¦¥¸¥å¥¢¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë¥¿¥¤¤ÎºâÈ¶3À¤¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥¤¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î´Ú¹ñÂÚºß¤ÏºîÉÊ»£±Æ¤Î¤¿¤á¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë