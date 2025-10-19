朝7時、けだるげな顔でとぼとぼと歩いていく、ひとりの金髪の男の姿。その約60分後、その男の見違えた姿を目撃!

「俳優の手越祐也さんです。この日は現在、放送中のドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）の撮影でした。約7年ぶりとなる地上波ドラマ復帰を果たした手越さんですが、役柄は、クールなゲイの中学校教師。主演は及川光博さんで、手越さんとはカップルを演じています。

手越さんといえば、その金髪と“チャラ男”キャラがトレードマークですが、今作ではそれらを封印し、黒髪で演技をしています。10月12日には第1話が放送されましたが、イメージと違う手越さんに視聴者も驚きつつ『はまり役』と好評のようです。現場にはいつも金髪で入り、メイク後に黒髪で出てくる“スイッチ”を見せています」（テレビ局関係者）

この日は共演する及川や井之脇海なども参加し、日中のロケに臨んでいた。手越は休憩中もスタッフと親し気に話し、和気あいあいといった様子で撮影は進んでいく。カメラが止まったところでも笑顔を見せる手越だが、近年は決して“笑えない”年月を過ごしてきた。

「2020年、手越さんはコロナ禍の緊急事態宣言下での外出と飲酒を報じられ、所属事務所から芸能活動の自粛を命じられました。しかし、そこから事務所退所の道を選び、現在まで地道に活動を続けてきました。この間、地上波には出演できずの状態でした。

こうした状況に変化が見られたのは、2024年10月。手越さんがレギュラー出演していた人気番組『世界の果てまでイッテQ!』（日本テレビ系）で、地上波復帰を果たしたのです。この放送回は、平均世帯視聴率が13.5％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）を超える大成功になりました。

宮迫博之さんや松本人志さんら、大物芸人が地上波から姿を消したまま、復帰していませんが、手越さんがここまで世間に受け入れられたのは、やはり明るいキャラクターがぶれていないからでしょう。その意味でも、トレードマークの金髪にはこだわりがあるのかもしれません」（芸能記者）

見た目はクールでも中身は元気……髪色にも、人気の秘密が隠れているのか。