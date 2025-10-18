¥È¥±¥ë¡ÊÆü¥Æ¥ì¹Í»¡¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¡Ë¡¢¿¼ÀîËã°á¤éÎòÂåOG½Ð±é¤ÎÈÈ¿ÍÌò¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¸ÀµÚ¡Öº£²ó¤âÎã³°¤«¡×
YouTuber¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡Ø¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡ÛÂè£²ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¿¼ÀîËã°á ¤¢¤ëË¡Â§¤«¤é¿¿ÈÈ¿Í¡ªÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿·ºî¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¸µÇµÌÚºä46¥á¥ó¥Ðー¤Ç½÷Í¥¤Î¿¼ÀîËã°á¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¼ÄÌîÌÜÍÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆü¥Æ¥ì²áµîºîÉÊ¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°·¹¸þ¤«¤é¡¢½Ð±é¤¹¤ëÇµÌÚºäOG¤¬»ö·ï¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Î¡È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈÖ¤Ç¤¹¡É¤ä¡È¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡É¤Ç¤Ï¡¢À¾Ìî¼·À¥¤µ¤ó¡¢À¸¶ðÎ¤Æà¤µ¤ó¡¢ºØÆ£ÈôÄ»¤µ¤ó¤é¤¬ÈÈ¿Í¤ä¾×·âÅª¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿¡×¤È²áµî¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸µ¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥ëー¥×ºßÀÒ»þ¤Ë¥»¥ó¥¿ー·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥»¥ó¥¿ー¤¬Æü¥Æ¥ì¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¹â³ÎÎ¨¤Ç¡ÈÂáÊá°Æ·ï¡É¤Ë¤Ê¤ëË¡Â§¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÍý¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤Î¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖSKE48¤Î¥»¥ó¥¿ー¡õÇµÌÚºä·óÇ¤·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¤·¤Æ»ö·ï¤ËÍí¤ó¤Ç¤¯¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¡£¡ÖÆü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¤ÏÈÈ¿Í¤¬¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤òÂç¤¤¯Î¢ÀÚ¤ëÅ¸³«¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤È¤â¤Ë¹Í¤¨¤¿¤é°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¡É¤Î¤¬Âé¸ïÌ£¡×¤È¡¢Æü¥Æ¥ì¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆñ²ò¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡Ö¹õ¤¯ÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤â¿¿ÈÈ¿Í½ü³°¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë·¡¤êÊÖ¤·¤È»¦¿ÍÍ½¹ð¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤³¤½Ææ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÉúÀþ¤Ë¤âÃíÌÜ¡£¥ê¥¹¥Êー¥³¥á¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö»Ò¶¡»ý¤Á¤Î¥¥ã¥é¤Ï¿¿ÈÈ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ£¿ôÈÈ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼«ºî¼«±é¤Î²ÄÇ½À¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆü¥Æ¥ì¤Î¹Í»¡¥É¥é¥Þ¤Ã¤Æ·ë¶É¡¢¹Í¤¨¤Æ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÁÛÁü¤Ç¹Í¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿·»ö¼Â¤¬Ëè²ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ´Ñ¤ë¤Î¤¬Àµ²ò¡×¤È¡¢¹Í»¡¤Î¡È¾Â¡É¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ï¡Ö´ÖµÜ¾ÍÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¤¬º£ÅÙ¤³¤½¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Þ¤È¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£¸å¤â¹Í»¡¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥È¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ò¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
