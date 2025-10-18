【2025年 第63回 全日本模型ホビーショー】 開催期間 10月18日：9時30分～17時30分 10月19日：9時30分～16時30分 （業者招待日：10月17日） 会場： 東京ビッグサイト 南3・4ホール 入場料 当日券：1,200円 ※ 中学生 以下は無料

開催中の「全日本模型ホビーショー2025」にベルファインがブースを出展。現在企画が進行中のプラモデルの試作サンプルを多数出展した。

全日本模型ホビーショーのベルファインのブース

このホビーショーで原型初出展となったのが劇場用映画「ブレードランナー2049」に登場する架空の銃「Deckard's Blaster」だ。前作の「ブレードランナー」の主人公リック・デッカードが続編となる同作に登場したときも携えていた近未来の銃で、国内外にファンが多く、これまでも精密なレプリカやモデルガン、水鉄砲などが発売されていて、1/1スケールのプラモデルとして商品化されるのは初めてのこととなる。

「ブレードランナー2049 Deckard's Blaster」。2026年発売予定。価格は未定。原型制作は高木製作所が手がけている

モデルガンやエアガンなどのトイガンではないため、発火や弾の発射はできないが、トリガーなど可動部分は備えているとのこと。より手軽に入手できるようになることで、ユーザーが好みの塗装やディテールアップを楽しめるようになった。その他「ブレードランナー2049」のアイテムとして、1/32スケールの「K's Spinner」と「Deckard's Police Spinner」も出展されていた。

「ブレードランナー2049 K's Spinner」。2026年発売予定。価格は未定

「ブレードランナー2049 Deckard's Police Spinner」。2026年発売予定。価格は未定

「タイムボカン」や「不思議の海のナディア」など懐かしいアニメのプラモデルをリリースしている同社の新作アイテムは、「ヤッターマン」の「ヤッターワン」や「おだてブタ」、「亜空大作戦スラングル」の「スラングル」、「キャッ党忍伝てやんでえ」の「ヤッ太郎＆トリツックン」や「カラ丸」、「映像研には手を出すな！」の「カイリー号」、「スペース☆ダンディ」のメカニック、「サイレントメビウス」の「ポリススピナー＆レビアカスタム＋デューイ」など、他ではあまり立体化の例がないプラモデルが揃い、来場者を楽しませていた。

「タイムボカンシリーズヤッターマン おだてブタ」。2026年発売予定。価格は未定

「タイムボカンシリーズヤッターマン ヤッターワン」。2026年発売予定。価格は未定

「亜空大作戦スラングル スラングル」。2026年春頃発売予定。価格は未定

「キャッ党忍伝てやんでえ ヤッ太郎＆トリツックン」（右3種）、「キャッ党忍伝てやんでえ カラ丸」（左）。ともに発売時期、価格は未定

「映像研には手を出すな！ カイリー号」。2026年発売予定。価格は未定

「スペース☆ダンディ メカニックセレクション」。2026年発売予定。価格は未定

「サイレントメビウス ポリススピナー＆レビアカスタム＋デューイ」。2026年発売予定。価格は未定

「TANKHEAD TYPE33 HEIKEGANI」。2026年発売予定。価格は未定

(C) 2017 Alcon Entertainment, LLC. All rights reserved.

(C)タツノコプロ

(C)国際映画社・つぼたしげお

(C) SOTSU・Tatsunoko Production

(C) 2020 大童澄瞳・小学館／「映像研」製作委員会

(C)2014 BONES / Project SPACE DANDY

(C)1991 STUDIO TRON/KADOKAWA