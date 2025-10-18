100均で1000円は賭け…と思ったけど大成功！どこでも使えるって最高♡秋冬大活躍する家電

近頃のダイソーは、便利な家電が豊富に並んでいますよね。先日お買い物に訪れると、なんとクッション売り場であったか家電を発見しました！1,000円の商品だったので、ちょっと買うのに勇気がいりましたが…使ってみるとその実力にびっくり。お値段以上に活躍してくれるアイテムなので、要チェックですよ♪

商品情報

商品名：USB式あったか折りたたみ座布団

価格：￥1,100（税込）

サイズ（約）：38cm×35cm

販売ショップ：ダイソー

ダイソーで1,000円か…勇気を出して買ったら大成功でした！

ダイソーをパトロールしていると、クッション売り場でとんでもない商品を発見！その名も『USB式あったか折りたたみ座布団』。お値段は￥1,100（税込）でした。

近頃はダイソーから様々な家電が出ていますが、こういったヒータータイプのマットまで販売されるようになるとは…ダイソーさんの企業努力には頭が上がりません。

とはいえ、1,000円の商品。ダイソーで買うとなるとちょっと勇気がいりますよね。ここはダイソーマニアとして、実際に購入して実力がどんなものなのか検証したいと思います！

この商品には、Type-AのUSBコネクターが付いています。

別売りのUSB電源に繋いだり、ポケットにモバイルバッテリーを入れて給電しながら使用できます。とても軽く、持ち運びに便利な取っ手も付属しているので、リビングではもちろん、スポーツ観戦やオフィスワークなどでも使いやすいアイテムです。

秋冬大活躍すること間違いなし！ダイソーの『USB式あったか折りたたみ座布団』

電源ボタンを押すと、ジワッと座布団が温まってきました。そのまま数分放置していると、しっかりと温度が上がっているのが分かります。この手の商品はヒーターで温まったのか、自分の体温で温まったのか判別が難しいところもあったので、この温度差には感動しました。

オフィスで使うと、おしりがポカポカあったかい！屋外での実力は未知数ですが、室内で使う分には十分戦力になってくれると思いました。

お値段以上の価値があるアイテムなので、売り場で見つけたら即購入推奨です♪

今回はダイソーの『USB式あったか折りたたみ座布団』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。