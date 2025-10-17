「何で仲良いの？」井上咲楽、ぺえと仲良くなったきっかけ　破局した芸人と付き合った当初は“忠告”も「あいつギリだぞ」

ぺえ・RIHO（平成フラミンゴ）・稲田美紀（紅しょうが）の3人が、他人から見たら地獄でも本人にとっては“忘れられない甘く沼った恋愛”を語り合う恋愛トークバラエティ『私が愛した地獄』。

10月16日（木）に放送された同番組では、井上咲楽がぺえと仲良くなったきっかけを明かす場面があった。

【写真】“太眉毛”が懐かしい！デビュー当時の井上咲楽

今回はゲストに井上咲楽が登場。井上はぺえのYouTubeチャンネルにもたびたび出演しており、番組では“ぺえの仲良しの後輩”として紹介された。

稲田から「マジで何で仲良いんですか？」と聞かれると、井上は「一番最初はぺえさんの番組に10代のときにお邪魔して、そこから数年経ってDMでぺえさんから『遊びに来ない？』みたいな感じで声かけてもらった」と明かした。

さらに「恋愛相談することもあるんですか？」という質問には、井上は「するんですけど…正直ちょっとぺえさんに恋愛相談すると、ほぼ全部『ダメ』って言われるんですよ」とぶっちゃける。

稲田らが意外な反応を示すと、ぺえは「語弊があるわよ」と割って入り、「『ちょっと不安定すぎない？』っていう、『そこいくの？』みたいなのばっかりいくから、私はもう親心よ」と説明した。

しかし、続けて「でも（オズワルド）畠中なんかは私が何も言っていなくても付き合ってた」と暴露したぺえ。

これに畠中と同じ事務所の稲田は「でも悪い人じゃなかったでしょ？」と聞くが、ぺえは「うーん…」と口ごもってしまう。

「いや、悪くはないわよ」とあらためて口を開くと、今度は井上が「そのときに周りの人は『いいね』って言ってたんですけど…。ぺえさんにだけ『あいつギリだぞ』って言われました」と忠告があったことを明かして笑いを誘う。

これには稲田も「畠中かなりイイ奴やで」と擁護していた。