亀田興毅、現役時代30億円稼ぐも「全部なくなった」 投資で7億円失う→現役引退で生活困窮「子どもの幼稚園代がない」
元プロボクサーの亀田興毅（38）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）に出演。現役時代には、総額30億円を稼いだものの、すべて使い果たしたことをぶっちゃけた。
【写真】15年前には…四兄妹、そろって時代劇初挑戦
亀田は、現役時代のファイトマネー最高額について「1億円くらい。カリスマやったから」とニヤリ。現役時代に稼いだ30億円は「なくなった！全部どっかいった。税金で半分近くは減るでしょう？買い物もしますよね。全身クロムハーツとか。車も買ってるわ」と明かし、さらに投資で7億円を失ってしまったとも告白した。
亀田は「商品の仕入れの投資みたいなものですよね。もともと、僕が現役の時に、知り合いの人から紹介してもらった」と投資のいきさつを回顧。「この人が言うからいけるんちゃうんって、信用してしまう。はじめは3000万円出したりとか」と語り、利益が0だったものの「その時は世界チャンピオンやったから、防衛すると何千万円と入ってくるから（高額収入が）ずっと続くと思っていた。そこから感覚が麻痺してくるから（投資も）最後までいかなアカンってなって、7億円いった。全部なくなった」と後悔した。
財産がつきた状態で現役を引退した亀田は「（妻から）子どもの幼稚園代がないって言われたね。申し訳ない」と当時を回顧。今はプロモーターに転身し、収入も「飯が食えるくらいになった」と声を弾ませていた。
