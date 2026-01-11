元世界3階級制覇王者で亀田ジム会長の亀田興毅さんが2026年1月11日、自身や家族をめぐる誹謗中傷について、Xで反論した。「当時は理不尽で怖くてやらされてる感があったけど...」興毅さんは1月3日、「今、三兄弟はそれぞれ家族を持ち、違うボクシングビジネスの道を歩んでる」とXで近況を報告。「当時は理不尽で怖くてやらされてる感があったけど、なんやかんやで有言実行した。今あるのも親父のお陰や」と父・史郎さんへの感謝を