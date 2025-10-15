「ゆれる、まなざし」真行寺君枝　モンブラン手作り、高級“お出かけセット”紹介のYouTubeに「本物のマダム」ファン感嘆

1976年に資生堂秋のキャンペーン「ゆれる、まなざし」のモデルに選ばれてデビューした女優の真行寺君枝の現在のゴージャスな生活ぶりが話題になっている。

デビュー後はモデル・女優として活躍し、現在は基礎化粧品を開発するなどしているという。

芸能記者が言う。

「10代でデビューした真行寺さんは、スリムな体型と透明感のある顔立ちで人気を集めました。最近はテレビなどで見ることは少なくなりましたが、YouTubeチャンネルでの近影が話題になっています。＜KIMIE cooking＞はチャンネル登録者数6270人と多くはないのですが、一度観ただけで、そのゴージャスな雰囲気にハマる人が出てきているようです」

真行寺のYouTubeチャンネルの説明には「基礎化粧品を開発する女優の真行寺君枝が、美と健康をかなえる料理をつくります。食材は、野菜と魚介類と乳製品と卵です。いわゆる肉類は使いません。」と記している。

最新の動画は2025年10月5日の配信で、「真行寺君枝【バッグの中身】と【モンブラン・レシピ】」のタイトルで、＜秋の味覚、栗でモンブランを作りました。それと愛用のバッグ（HERMESのケリーとCHANEL）の中身をご紹介させて頂きます＞となっている。

「動画を観ると、オペラ風の音楽がながれるなか、ノースリーブの衣装に首には真珠のネックレス姿の真行寺さんが、胡蝶蘭が飾られた華美な雰囲気の部屋で、高級そうなソファに座り、話しかけます。『皆さま、いかがお過ごしでしたか。真行寺君枝です。いつもチャンネルをご覧くださいまして、本当にありがとうございます。今日はモンブランを作ってみたんですね』と始まり、終始ゆったりした口調でトークを進めていました。

そして、栗を1時間煮ることから始め、モンブランが完成するまでを配信。続けて、『バッグの中身をご披露しますね』と言い、シャネルの『チョコバー』シリーズのチェーンバッグを紹介。濡れティッシュ、ハンカチ、メガネ、鍵、口紅、モンブランのボールペン、櫛、カルティエの財布などの中身を披露し、『いつもこれで出かけています』と話していました。

続けて、40年前にパリの本店で買ったというエルメスのケリーバッグとその中身も紹介していました。そして最後は、『どうぞ季節の変わり目ですので、お風邪など召しませんようにお気をつけくださいね』と締めくくります。まさにマダムといった雰囲気を全面的に醸し出していました」（前出の芸能記者）

このゴージャスなYouTubeチャンネルのコメント欄には

《素敵です。お話になる言葉がとても丁寧で優しくて、魅了されます。日常から解放されて、別世界に来たようでした。》

《女優のお仕事の時も素敵な方だと思いましたが、私生活がこんなに素敵な方だなんて！日本にも本物のマダムがいたんだと感じました。》

《あぁ素敵。今初めて見て即ファンになりました。もっと早く知りたかった。》

などと真行寺の優雅な生活ぶりに感嘆する声が相次いでいる。

“マダム”真行寺君枝のYouTubeチャンネルが今後も注目されそうだ。