ÆþÂâÃæ¤ÎSEVENTEEN¥Û¥·¤¬TWS¤È¥Ð¥Á¥¤¥±¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹ÈäÏª¡ªÇ®ÎÌÁ´³«¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö¥Û¥·¤¯¤ó¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸«¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
SEVENTEEN¡Ê¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£ー¥ó¡Ë¤ÎHOSHI¡Ê¥Û¥·¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚTWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¤Î¥á¥ó¥ÐーJIHOON¡Ê¥¸¥Õ¥ó¡Ë¡õKYUNGMIN¡Ê¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¡Ë¤ÈÍÙ¤ë¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
①SEVENTEEN¥Û¥·¤ÈTWS¤Î¡È¥Ð¥Á¥¤¥±¡É¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¡¡②¡Øanan¡ÙÉ½»æ¤ÎÀÄÈ±¥Û¥· ③④⑤Ëè²ó¥¥ì¥¥ì¡ª²áµî¤Î¥Û¥·¡ßTWS¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹
¢£¥»¥Ö¥Á¡¦¥Û¥·¡¢ÆþÂâÁ°¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
3¿Í¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢TWS¤Î4th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øplay hard¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖOVERDRIVE¡×¡£¥¸¥Õ¥ó¤¬ºî»ì¤Ë»²²Ã¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡È¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿TWS¤ÎÇúÈ¯¤¹¤ë´¶¾ð¤ÈÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¿´¡É¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ï¡¢º¸¤Ë¥¸¥Õ¥ó¡¢±¦¤Ë¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Û¥·¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥Ýー¥º¤Ç¤¢¤ë¡È¥Û¥é¥ó¤Ø¥Ýー¥º¡É¤ò·è¤á¤Æ¡ÖÀèÇÚ¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢¸åÊý¤«¤é¹õ¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Û¥·¤¬·ÉÎé¥Ýー¥º¤Ç¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
°ÊÁ°¤Î¥À¥ó¥¹¥³¥é¥Ü¤ÎºÝ¤â¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ò´°Á´¤ËÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ÆÍÙ¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Û¥·¡£º£²ó¤âÂÎÁ´ÂÎ¤òÂç¤¤¯»È¤¦¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤ò¡¢¸«»ö¤ËÍÙ¤ê¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÃæÈ×¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥à¤Î¤è¤¦¤Ë¼ê¤ò»È¤¦¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤Ï¡¢3¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¤Ô¤¿¤ê¤ÈÂ·¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£
¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÌÜÀþ¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Î¹Ô¤ÆÏ¤¤¤¿¥Û¥·¤Î±ß½Ï¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤È¡¢¥¸¥Õ¥ó¡õ¥®¥ç¥ó¥ß¥ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤¬Í»¹ç¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡È¥¥ì¥¥ì¡É¤Ê¥³¥é¥Ü¥À¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆþÂâÁ°¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡ª¡×¡Ö¥³¥é¥Ü°ìÈ¯ÌÜ¤¬¥»¥Ö¥ÁÀèÇÚ¤Ê¤ÎºÇ¹â¡×¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ËÍÙ¤ë¥Û¥·¤¯¤óÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄï¤¿¤Á¤ÈÍÙ¤ì¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö3¿Í¤È¤â¥¥ìÈ´·²¤À¤·²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¥Û¥·¤¯¤ó¤ò¥¹¥Æー¥¸¤Ç¸«¤ëÆü¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢´î¤Ó¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£SEVENTEEN¥Û¥·¡¢ÀÄÈ±¥Ó¥¸¥å¤Ç¡Øanan¡Ù¤ÎÉ½»æ¤Ë¤âÅÐ¾ì
¤Ê¤ª¡¢¥Û¥·¤Ï¡¢10·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡Øanan¡Ù2468¹æ¤ÎÉ½»æ¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ËÅÐ¾ìÍ½Äê¡£ÆþÂâÃæ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£