#3 ¿ôÂ¿¤¯¤Î¡ÖÊª¸ì¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖË¡Î§¡×¤Ç¤¢¤ëµìÌóÀ»½ñ¨¡¨¡²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØµìÌóÀ»½ñ¡ÙºÆÆþÌç¡Ú£Î£È£ËÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡Û
²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç #3
¤¤¤Þ¤Ê¤ª½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤½¡¶µÂÐÎ©¡£¤½¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥æ¥À¥ä¶µ¤ÇÀ®Î©¤·¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¡¢¥¤¥¹¥é¥à¤Ø¤È°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ö°ì¿À¶µ¡×ÅªÂÖÅÙ¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¿À¤¬¡¢¤Ê¤¼¡Ö¿À¡×¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡ØNHKÊÌºý100Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ¡¡µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¤Î²ÃÆ£Î´¤µ¤ó¤È¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Ø¤ÎºÆÆþÌç¤È¤Ê¤ëËÜ½ñ¤è¤ê¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÂè1¹Ö¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¿À¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡×Á´Ê¸¤òÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÂè3²ó¡¿Á´6²ó¡Ë
µìÌóÀ»½ñ¤Ï¡ÖÙÝ¡×¤Ç¤¢¤ë
¡¡¤¤ï¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÏÈÆâ¤Ç¸¢°Ò¤¢¤ë½ñÊª¤È¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë½ñÊª¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ì±Â²¤Î¸Å¤¤Îò»Ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÂº½Å¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖÎ§Ë¡¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ§Ë¡¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤Î¡ÖÎ§Ë¡¡×¤À¤±¤ò»Ø¤¹ÆÃ¼ìÍÑ¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸µ¤Î¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç¤Ï¡Ö¥Èー¥éー¡×¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Èー¥éー¡×¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÉáÄÌ¤Î¸ì¤Ç¡¢¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡Ê¤ª¤¤Æ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Î¸ì¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡ÖLaw¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÌõ¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤ë½¸ÃÄ¤Ë¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤ò¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ¡×¤È¤¤¤¦½¸ÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¶¯¤¤¸¢°Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤ò¼é¤é¤Í¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡À»½ñ¤¬¡ÖÎ§Ë¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À»½ñ¤¬¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÀ»Åµ¡×¤ä¡Ö¸ÅÅµ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¸¢°Ò¤ò¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ä¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤Ï¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊý¿Ë¤äµÁÌ³¡¢¶Ø»ß»ö¹à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤³¤ì¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÍý²ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤é¤·¤¥Æ¥¥¹¥È¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¡ÖÊª¸ì¡×¤¬¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤ï¤á¤Æº¤ÏÇ¤µ¤»¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡ÖÎ§Ë¡¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤È¤·¤Æ¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢½¸ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò½å¼é¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¡ÖÎ§Ë¡¡×¤Ï¡¢Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½å¼é¤·¤í¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¡ÖÎ§Ë¡¡×¤Ï¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤È¤·¤Æ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡ÖÎ§Ë¡¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎ§Ë¡¡×¤È¤·¤Æ¤Î¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¡ÖÎ§Ë¡¡×¤Ï¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¤êÈÝÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢Êª¸ì¤¬¡ÖË¡Î§¡×¡ÖÙÝ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤«
¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊ¸½ñ¡Ê±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¡Öbook¡×¡Ë¤¬½¸¤á¤é¤ì¤Æ¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¥æ¥À¥ä¶µ¤¬Å¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤¬ºÇ½é¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°¸ÞÀ¤µª¤«¤éÁ°»ÍÀ¤µªº¢¤Ç¡¢¥æ¥À¥äÌ±Â²¤¬¥Ú¥ë¥·¥¢¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤¬Ì±Â²½¡¶µ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËËÜ³ÊÅª¤ËÀ®Î©¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥È¡×¤Î½ÐÍè»ö¤Î»þ¤Ç¤¹¡£Á°½½»°À¤µª¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»þ¤«¤é¡¢À»½ñ¤ÎºÇ½é¤ÎÉôÊ¬¤¬À¸¤¸¤ë¤Þ¤Ç¡¢È¬¡¢¶åÉ´Ç¯¤Î»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Ë¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢À»½ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤ÏÀ»½ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·À»½ñ¤¬¡¢¤Ä¤¯¤é¤ì»Ï¤á¤Þ¤¹¡£¡ÖÁÏÀ¤µ¡×¡Ö½Ð¥¨¥¸¥×¥Èµ¡×¡Ö¥ì¥Óµ¡×¡ÖÌ±¿ôµ¡×¡Ö¿½Ì¿µ¡×¤Î¸Þ¤Ä¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¡Ê¥âー¥»¡Ë¸Þ½ñ¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂ¾¤ÎÊ¸½ñ¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÉÕ¤±²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢Ê¸½ñ¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À»½ñ¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢½é¤á¤Îº¢¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ï¡¢¸Å¤¤»þÂå¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¸À¸ì¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À»½ñ¤ÎÊÔ»¼¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¸ÞÀ¤µª¤«¤éÁ°»ÍÀ¤µªº¢¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¥æ¥À¥ä¿Í¤Ï¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥é¥à¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ï¡¢ÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿ÃÎ¼±¿Í¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤ë¸À¸ì¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÆóÀ¤µª½é¤á¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê»ö·ï¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸²½¡Ê¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥ÀーÂç²¦°Ê¹ß¤Î¥®¥ê¥·¥¢Ê¸²½¡¢Á°»ÍÀ¤µª¸åÈ¾°Ê¹ß¡Ë¤¬»ÙÇÛÅª¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ø¥ì¥Ë¥º¥àÊ¸²½¤Î°ìÂçÃæ¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢¤Ç¡¢¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ìÀ»½ñ¤Î¥®¥ê¥·¥¢¸ìÌõ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×¡Ê¡Ö¥»¥×¥È¥¥¥¢¥®¥ó¥¿¡×¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡À»½ñ¤ÎËÝÌõÈÇ¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸ÅÂå¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤â¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ñÊª¤¬³°¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ÆÍÆ°×¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÆÉ¤á¤ë¸À¸ì¤ÎËÝÌõÈÇ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢Á´ÂÎ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤È¤³¤íÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¤ï¤á¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·À»½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¥Æ¥¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶¸ì¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸¶¸ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤ËÈæ¤Ù¤ÆËÝÌõÈÇ¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡Ö²ÁÃÍ¤¬Îô¤ë¡×¡Öµæ¶Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï°Íµò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢´ðËÜÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬Ä¹¤¤À»½ñ¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×¤À¤±¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥¢¸ì·÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸µ¤Î¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ìÀ»½ñ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥®¥ê¥·¥¢¸ìÀ»½ñ¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ë¸¢°Ò¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëËÝÌõÈÇÀ»½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ÎÊ¸½ñ¤¬À»½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Ê¸½ñ¤¬ÉÕ¤±²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤À²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¤¬¥®¥ê¥·¥¢¸ìÀ»½ñ¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ²Ã¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ìÀ»½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ê¸½ñ¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Î¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢À»½ñ¤Ë¤É¤ÎÊ¸½ñ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢°Û¤Ê¤Ã¤¿Î©¾ì¤ÎÀ»½ñ¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾õÂÖ¤Ï¸å°ìÀ¤µªËö¤Ë¡¢½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ä¥à¥Ë¥¢²ñµÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÃÎ¼±¿Í¤Î½¸ÃÄ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡ÖÀ»½ñ¤Ï¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢¤³¤Î·èÄê¤¬ÄêÃå¤·¤Þ¤¹¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÎ©¾ì¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤â¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·èÄê°Ê¹ß¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¤Ï»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤ò¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ï¡¢¥ä¥à¥Ë¥¢²ñµÄ°Ê¹ß¤Î¡Ö»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¤Ê¤ë¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ä¥à¥Ë¥¢²ñµÄ°ÊÁ°¤Î¾õÂÖ¤Î¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÊ¬Îö¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸å°ìÀ¤µªËö¶á¤¯¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ä¥à¥Ë¥¢²ñµÄ¡×¤Î»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Ê¬Îö¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥æ¥À¥ä¶µ¤È¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î´Ö¤Ï¤¤ï¤á¤Æ¸±°¤Ç¤·¤¿¡£¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÂ¦¤Ç¤Î·èÄê¤ò¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÂ¦¤¬ÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¢¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀª¤¤¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥®¥ê¥·¥¢¸ì·÷¡Ê¥íー¥ÞÄë¹ñ¤ÎÅìÈ¾Ê¬¡Ë¤Ç¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÏÂç¤¤ÊÀªÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤¬¥æ¥À¥ä¶µ¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¥ê¥¹¥È¶µ¤Î¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤Ï¡¢¡Ö¼·½½¿ÍÌõÀ»½ñ¡×·ÏÅý¤Î¡Ö¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÀ»½ñ¡×¤¬»ÙÇÛÅª¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¡×°Ê³°¤Î¡¢ºÇ½é¤«¤é¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ê¸½ñ¤ò´Þ¤à¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµìÌóÀ»½ñ¤Ï»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¤Ê¤ë¡×¡ÖµìÌóÀ»½ñ¤Î¸µ¤Î¸À¸ì¤Ï¥Ø¥Ö¥é¥¤¸ì¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÀ»½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÄÌÇ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤ÎÍý²ò¤Ï¡¢ÉÔÀµ³Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡ÖµìÌóÀ»½ñ¤Ï¡¢»°½½¶å¤ÎÊ¸½ñ¤Ê¤¤¤·¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊ¸½ñ¤«¤é¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ì±þ¤Î¤È¤³¤íÀµ³Î¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¥¥ê¥¹¥È¶µ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤·¡¢¡Ö¥ä¥à¥Ë¥¢²ñµÄ¡×°ÊÁ°¤Î¥æ¥À¥ä¶µ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢
¡¦Âè£±¹Ö¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡Ö¿À¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿
¡¦Âè£²¹Ö¡¡¡ÖÁÏÂ¤¿ÀÏÃ¡×¤ÎÌ·½â
¡¦Âè£³¹Ö¡¡¿Í´Ö¤Ï¡Öºá¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë
¡¦Âè£´¹Ö¡¡¤Ê¤¼¿À¤Ï¡ÖÄÀÌÛ¡×¤·¤¿¤Î¤«
¡¦Âè£µ¹Ö¡¡¿À¤ÎÁ°¤Ç¤Î¼«¸ÊÀµÅö²½
¡¦Âè£¶¹Ö¡¡¡ÖÄÀÌÛ¡×¤ÏÇË¤é¤ì¤ë¤Î¤«
¤È¤¤¤¦Á´6²ó¤Î¹ÖµÁ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µìÌóÀ»½ñ¤È¤¤¤¦°ì¿À¶µ¤Îº¬¸»¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÊÌºý £Î£È£Ë£±£°£°Ê¬deÌ¾Ãø¡¡½¸Ãæ¹ÖµÁ µìÌóÀ»½ñ¡¡¡Ö°ì¿À¶µ¡×¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¡Ù¡Ê²ÃÆ£ Î´ Ãø¡Ë¤è¤êÈ´¿è
¢£µÓÃí¡¢¿ÞÈÇ¡¢¼Ì¿¿¡¢¥ë¥Ó¤Ï¸¢Íø¤Ê¤É¤Î´Ø·¸¾å¡¢µ»ö¤«¤é³ä°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï½ñÀÒ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ½ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖµìÌóÀ»½ñ¡×¤«¤é¤Î°úÍÑ¤ÏÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÌõ¤Ç¤¹¡£
²ÃÆ£ Î´¡Ê¤«¤È¤¦¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
£±£¹£µ£·Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥¹¥È¥é¥¹¥Öー¥ëÂç³Ø¥×¥í¥Æ¥¹¥¿¥ó¥È¿À³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¿À³ØÇî»Î¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Áí¹çÊ¸²½¸¦µæ²ÊÄ¶°èÊ¸²½²Ê³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£¸½ºß¡¢ÀéÍÕÂç³ØÊ¸³ØÉô¶µ¼ø¡£ÀìÌç¤Ï¡¢À»½ñ³Ø¡¢¿À³Ø¡¢Èæ³ÓÊ¸ÌÀÏÀ¡£¡Ö¿ÀÅª¸½¼Â¡×¡Ê¥Ç¥£¥ô¥£¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤È½ôÊ¸ÌÀ¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î´Ø¿´¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¡Ö°¦¡×¤Î¸½¼Â¡¢¡ÖÈþ¡×¤Î¸½¼Â¤Ø¤â´Ø¿´¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢La pensée sociale de Luc-Actes, Presses Universitaires de France, Paris, 1997¡¢¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¤Ï¤Ê¤¼¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¤«¡Ù¡ÊÂç½¤´Û½ñÅ¹¡¢£±£¹£¹£¹¡Ë¡¢¡Ø°ì¿À¶µ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£°£²¡Ë¡¢¡ØµìÌóÀ»½ñ¤ÎÃÂÀ¸¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡¢£²£°£°£¸¡¿¤Á¤¯¤Þ³Ø·ÝÊ¸¸Ë¡¢£²£°£±£±¡Ë¡¢¡ØÎò»Ë¤ÎÃæ¤Î¡Ø¿·ÌóÀ»½ñ¡Ù¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡¢£²£°£±£°¡Ë¡¢¡ØÉð´ï¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÎà·¿ÏÀ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢£²£°£±£²¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ´©¹Ô»þ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£