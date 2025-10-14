Ý¯ºä46¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈMV¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¬·èÄê
Ý¯ºä46¤Î13ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¤ÈMV¤Î¸ø³«¤¬10·î16Æü0»þ¤ËÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¡¢YouTube¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¥Úー¥¸¤â¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¢£Ìó8ÉÃ¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤ÇÈ¯É½
¤³¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¸ø¼°X¡Ê@sakurazaka46¡ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ç²ò¶Ø¡£Ìó8ÉÃ´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤±ÇÁü¤Î¤Ê¤«¤«¤é¤âMV¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
13th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ï¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ë¤è¤ê¥¿¥¤¥È¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥»¥ó¥¿ー¤ò»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Ú¶Ê¤Î¾ÜºÙ´Ø¤·¤Æ¤ÏÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡£
Ý¯ºä46¤Î¥Ë¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×¤Ï¡¢10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×
2025.10.29 ON SALE
SINGLE¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×
