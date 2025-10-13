Image: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

これをどう見るか？

いまTesla（テスラ）は業績不振が伝えられています。打開策として、待望の低価格モデルの発売がうわさされてきましたけど、ついにその全貌が明らかになりました。

初の低価格モデル

新たに発表されたのは、SUVの「モデルY」ならびにセダンの「モデル3」を、低価格仕様にした新グレード。最安のモデルYは3万9990ドル（約600万円）で購入可能となり、モデル3にいたっては、初めて3万6990ドル（約560万円）という価格帯。

とはいえ、いずれも新モデルではなく、現行のモデルを大幅コストカットして生まれた、いわば廉価版の位置づけ。低価格モデルYは、サンルーフやレザーシート、後部座席のシートヒーターなどを取り払い、センターコンソールもシンプル仕様になっています。なによりも、15分のスーパーチャージャーで走れる距離が、これまでの最長182マイル（約293km）から160マイル（約257km）まで短縮。いろいろと我慢しなければならない仕様です。

同じく低価格モデル3も、15分間のスーパーチャージャーによる航続距離が短縮されたほか、レザーシートや後部座席のタッチスクリーンなどをカット。サンルーフは残っているものの、やはり廉価版らしい大幅グレードダウンの仕様になっています。

低価格モデルは買いなの？

Teslaが初の低価格モデルを発売した背景には、トランプ政権が実施した、EV購入に伴う補助金打ち切りがあります。実のところ、先月までは米国でEVを購入すると、7,500ドル（約110万円）相当の補助金が支給されていました。これで以前のグレードを購入できたほうが、新たな最低限仕様のモデルを買うより安くで買えたなんて指摘が。

そもそも当初の期待としては、初の2万5000ドル（約380万円）の新低価格モデルを投入してくるだなんて予測まで流れていました。今回、いろいろ性能や装備を削減したわりに、値下げ幅は小さいという期待はずれな結果かも。なんといっても、続々と低価格EVが登場し、最大ライバルのBYDにいたっては、8,000ドル（約120万円）から買えてしまいますからね…。

いま海外では、イーロン・マスクCEOへのバッシングや、Tesla車が絡む交通事故の問題など、ただでさえ逆風が強まっています。そこを起死回生の低価格モデル投入策で乗り切りたいTeslaでしょうけど、はたして市場の反応はいかに？