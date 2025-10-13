Official髭男dismが、2025年12月よりZeppツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM』を開催。また、2026年4月よりホール＆アリーナツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を開催する。

Zeppツアーは、バンドメンバー4人のみで回るツアーとなり、5都市10公演にて開催。本公演はFC限定公演となる。また、ホール＆アリーナツアーは全国17会場26公演にて行われる。

両ツアーともに、チケット販売は本日10月13日よりファンクラブW会員最速先行がスタートしている。

なお、Official髭男dismは6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』を、10月17日より全国47都道府県にて劇場上映する。

（文＝リアルサウンド編集部）