クリスマスらしい彩りが素敵！東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催！
期間中、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。
今回は、「ベッラヴィスタ・ラウンジ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます☆
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー
販売店舗：東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ「ベッラヴィスタ・ラウンジ」
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆
東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。
今回は、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される、期間限定メニューを紹介していきます。
“ディズニー・クリスマス”ランチコース（2025年11月1日〜）
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月19日
価格：7,500円
提供時間帯：ランチ
メニュー：鰤のマリネ 蕪とクラブミートのインサラータ トマトコンソメのジュレ バジルクレマイカとカラスミのリゾット赤カレイのインパデッラ 牛蒡とポテトのコンフィ 浅利と茸のクリームソース
または
牛フィレ肉のビステッカ リンゴと赤キャベツのマルメラータ 牛スネ肉のペポーゾ 白インゲン豆のピュレ赤すぐりのムースとローズマリー香る赤い果実のソース グリューワインティージェラートコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
2025年11月1日〜2025年12月19日の期間、ランチの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”ランチコース」
前菜の「鰤のマリネ 蕪とクラブミートのインサラータ トマトコンソメのジュレ バジルクレマ」は、クリスマスらしい彩りで、盛り付けも上品で素敵☆
メインは、お魚料理の「赤カレイのインパデッラ 牛蒡とポテトのコンフィ 浅利と茸のクリームソース」と、お肉料理の「牛フィレ肉のビステッカ リンゴと赤キャベツのマルメラータ 牛スネ肉のペポーゾ 白インゲン豆のピュレ」、2種類から好きな方を選ぶことができます。
デザートプレートにはクリスマスの妖精「リルリンリン」のプレートも添えられています！
“ディズニー・クリスマス”ランチコース（2025年12月20日〜）
提供期間：2025年12月20日〜2025年12月25日
価格：7,500円
提供時間帯：ランチ
メニュー：鰤のマリネ 蕪とクラブミートのインサラータ トマトコンソメのジュレ バジルクレマイカとカラスミのリゾット赤カレイのインパデッラ 牛蒡とポテトのコンフィ 浅利と茸のクリームソース
または
牛フィレ肉のビステッカ リンゴと赤キャベツのマルメラータ 牛スネ肉のペポーゾ 白インゲン豆のピュレ
または
和牛サーロインのグリリアータ マルサラソース 牛スネ肉のペポーゾ フレッシュトリュフ（別途2,200円）赤すぐりのムースとローズマリー香る赤い果実のソース グリューワインティージェラートコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
2025年12月20日〜2025年12月25日の期間、ランチの時間帯に提供される「“ディズニー・クリスマス”ランチコース」
2025年11月1日〜2025年12月19日の期間で提供されている「“ディズニー・クリスマス”ランチコース」に、一部メニューが追加されます。
別途2,000円で、メインを「和牛サーロインのグリリアータ マルサラソース 牛スネ肉のペポーゾ フレッシュトリュフ」に変更が可能◎
フレッシュトリュフの香りが堪能できる、食べ応えのあるお肉料理で、特別感たっぷりです☆
“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー スカーレット・クリスマス
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：18,000円
提供時間帯：ディナー
メニュー：アンティパスト・ナタリツィオ
菊芋のズッパ トリュフのアクセント
日向鶏のロートロ
金柑のコンポスタとロビオラチーズ
海老のタルターラとキャヴィア
金目鯛のコンフィリングイネ 蟹と雲丹のエスプーマ黒ムツのインパデッラ マントヴァ風 鮑のフリット イカとチリメンキャベツ和牛サーロインのアッロースト マルサラソース ポルペッタ クリーミーポレンタ ビーツのマルメラータ
または
仔羊のアッローストとほうれん草のクランブル 根菜のインサラータ フェタチーズディップアールグレイとシナモンのチョコレートムース ベルガモットゼリーシェフこだわりの季節のジェラートコーヒー または 紅茶
※ご利用時間は120分となります。
ディナーの時間帯限定の「“ディズニー・クリスマス”スペシャルディナー スカーレット・クリスマス」
前菜のプレートには、5種類のお料理が少しずつ並んでいます。
メインは「和牛サーロインのアッロースト マルサラソース ポルペッタ クリーミーポレンタ ビーツのマルメラータ」と「仔羊のアッローストとほうれん草のクランブル 根菜のインサラータ フェタチーズディップ」の2種類からお好みで選ぶことができます。
さらにデザートプレートは2皿！
「アールグレイとシナモンのチョコレートムース ベルガモットゼリー」は「リルリンリン」のモチーフ付きで、スウィーツはオーナメントのようなコロンとした可愛らしいフォルムになっています☆
“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク
提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日
価格：1,600円
提供時間帯：ランチ／ディナーアールグレイティー、カルピス、レモンジュース、ラズベリーシロップ、ソーダ、チョコレート、スグリ、ミント
アールグレイティーの香りが楽しめる「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」
カルピスやレモンジュースも合わさり、ソーダのしゅわしゅわの炭酸でさっぱりといただけます！
トッピングのチョコレートは靴下デザインでキュートなアクセントに。
ランチのコースもディナーのコースもとっても豪華☆
東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの「ベッラヴィスタ・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした。
