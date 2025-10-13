漫画家の餅付きなこさんの漫画「その静けさ…なにかの前兆です！」がインスタグラムで3300以上の「いいね」を集めて話題となっています。

愛犬の「アイビー」が子犬だった頃、姿が見えていなくても、アイビーの立てる物音で何をしているかを察していた飼い主。しかし、突然静かになったときは…という内容で、読者からは「静かなときこそ要注意ですよね（笑）」「うちもそうでした！」などの声が上がっています。

いたずらがバレた時の焦った顔にほっこり

餅付きなこさんは、インスタグラムやブログ「おさんぽですし！」などで作品を発表しています。餅付きなこさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「その静けさ…なにかの前兆です！」を描いたきっかけを教えてください。

餅付きなこさん「子犬を迎えてバタバタと騒がしい日々を過ごしていたときの出来事が、とても印象深かったので漫画にしました」

Q.普段、アイビーちゃんはどのような子なのですか。

餅付きなこさん「子犬のときは、ゴールデンの子犬らしく元気いっぱいで、やんちゃでおもちゃが大好きでした。現在は2歳でとっても大人しく落ち着いた成犬になり、静かな日常を送っています」

Q.いたずらが見つかったとき、アイビーちゃんはどのような反応をしていましたか。

餅付きなこさん「こっそり隠れてやっていたいたずらを私に見つかってしまったときは、子犬ながら『やばっ！』という表情をしていましたね。それがまた、おしゃまでかわいかったです」

Q.作中に描かれているいたずら以外にも、アイビーちゃんが静かにやっていたいたずらはありますか。

餅付きなこさん「それはもうたくさんあります。机の下で私の靴下をこっそりかじっていたり、洗面からトイレシートを持ってきて、見えないところで破っていたり。『こんな物どこから！？』という物を、いつの間にか持ってきていることもありました」

Q.ボロボロになってしまったお気に入りのクッションは、その後どうなったのですか。

餅付きなこさん「処分してしまいました。中綿を全部出されて、もはや布切れになってしまったので」

Q.漫画「その静けさ…なにかの前兆です！」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

餅付きなこさん「『懐かしい、うちの子もそうだった』『うちの子、今でもやっています…』といった共感のコメントをたくさんいただきました」