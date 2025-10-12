◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ・ファーストステージ 第２戦 ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）

巨人がＤｅＮＡに連敗しＣＳ第１Ｓで敗退した。初回に佐々木俊輔外野手の先頭打者弾、中山礼都内野手の３ランなどで５点を先制したが、直後に先発・戸郷翔征投手が２本のアーチで５失点し振り出しに戻った。両チーム得点がないまま延長に突入。１１回に佐々木の内野安打で勝ち越したが、その裏に２死から逆転サヨナラ負けした。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―紙一重の試合だった

「すっげえ試合だった。ね、勝たせてあげたかったけど。本当総力戦で、素晴らしい試合だったなと思うし、敗戦の責任は僕にあるので。選手は必死にやってくれたし。自分自身もね、何が足りなくて勝てなかったのかというのをね、しっかり課題として自問自答したいなと思いますし、選手にも今、同じことを言ったので。そういう期間にもうなってしまうんだけどね、寂しいけど。とにかく来年にどうそれをつなげるかっていうのが一番大事だと思いますので」

―選手の成長、若手が出てきた面もある。ＣＳでも食らいついた

「そうですね。みんな必死にやってくれたし。それをすごく大きな糧にして来年のシーズンにぶつけてほしいなというのがね、僕の思うところですね」

―今日の試合のポイントは

「野球って恐ろしいなっていうね。それだけですね」

―秋、オフを経て来季選手にはどんな姿になってほしい

「とにかく自問自答して何が足りなくて、こうしようっていうのを行動に移して欲しいし、それを鍛錬して、人に負けないくらい鍛錬したって自信持ってキャンプに来てほしいなと思います」