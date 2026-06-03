5月26日にプロ野球巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督（47）の「復帰を願う会」は3日夜、Xを更新。5月26日に「Change.org（チェンジ・ドット・オーグ）」に立ち上げ、同28日段階で署名が13万筆を超え受け付けを終了したオンライン署名を、株式会社読売巨人軍と株式会社読売新聞グループ本社へメールで提出すべく動いていたが「署名提出に関するお問い合わせを行っておりましたが、両社よりご返信をいただき、送付先をご案内いた