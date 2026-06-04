「家庭の喧嘩が逮捕に！？」「生成AIが奪った仕事：野球監督」などと、阿部慎之助氏の逮捕から始まった出来事は、世間およびインターネット上を騒がした。 「そもそも、有名人だから逮捕されたのではないか」「児相の対応は適切だったのか」「AIに相談するという今時の世代の行為はどうなのか」「マスメディアの報道に問題はなかったか」など、様々な論点にも波及している。 本件について、AIに尋ねても正確な答えは返っ