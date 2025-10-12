インスタグラムで発表

今年9月に東京で開催された陸上・世界選手権の女子400メートル障害で連覇を達成したフェムケ・ボル（オランダ）が、来季800メートルに挑戦する。日本時間11日に更新した自身のインスタグラムで明かした。

国立競技場での激走でファンを魅了した25歳が、大きな決断を下した。

400メートル障害で世界選手権連覇を達成し、2021年東京、24年パリ五輪では銅メダル。自己ベスト50秒95は世界歴代2位と、同種目で世界トップの実力を持つボルは、来季800メートルに挑戦する。

インスタグラムで「次のチャプター：800m」とし、「私のキャリアの次のチャプターを、皆さんにお伝えできることにとてもワクワクしているわ。大きな変化だし、不透明で挑戦的なものだけど、素晴らしいチームに囲まれながら、この新しい旅路を楽しみ、懸命に取り組む準備ができている」とつづった。

世界陸連（WA）によると、ボルの800メートルの自己ベストは8年前にマークした2分19秒51。今ならどんな記録が出るのか、楽しみは尽きない。



