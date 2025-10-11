「韓国代表の選手たちは気の毒ですけど…」久保建英、韓国を５発粉砕のブラジル代表に言及「僕たちはホームで、０−５で負けるわけにはいかない」
10月10日に行われたパラグアイ戦を２−２で引き分けた日本代表は14日、世界屈指の強豪であるブラジルと東京スタジアムで対戦する。
そのブラジルは10日に敵地で韓国を５−０と粉砕しており、森保ジャパンにとっては厳しい試合が予想される。
左足首の怪我を抱え、パラグアイ戦を欠場した久保建英に、その韓国対ブラジル戦について尋ねると、ハイライトを「見ました」と話し、印象をこう語った。
「全部のゴールは見てないですけど。韓国の選手の残念なシーン（ミス）とかもあったりとか、逆にブラジルの選手が質の高さを見せたシーンとか、いろいろなゴールがあって見てて面白かったですけど」
24歳のレフティは「質の高さの部分に関しては、僕たちがしっかりそれに対抗していくのが大事だと思いますし、あとは安易なミスもなくしていかないと」と続け、こう意気込んだ。
「韓国代表の選手たちは気の毒ですけど、僕たちはホームで、０−５で負けるわけにはいかないんで、気を引き締めていきたいなと思います」
この日から全体練習に合流したものの、途中で別メニューに切り替わった久保。ブラジル戦でピッチに立てるのか、注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
