「支えてくれる母と、憧れの父に」上田綺世が“18番”のファーストマッチで決めた特別な同点弾【日本代表】
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
敗戦濃厚かと思われた後半のアディショナルタイム、日本代表に歓喜をもたらしたのは途中出場の上田綺世だった。１−２で迎えた90＋４分、伊東純也のクロスにヘッドで合わせて同点弾を突き刺したのだ。
日本代表での背番号９から18へ変更後の最初の試合で決めたゴールについて、上田は「特別嬉しいです」と喜びを露わにした。「憧れの父が（元ドイツ代表の）クリンスマンが好きでつけていた番号」という理由で今シリーズから“18番”にした背景があっただけに、この同点弾には文字通り特別な思いがある。
「普段から支えてくれる母と、僕が憧れている父が大阪まで来ていたので。短い出場時間でしたが、その初戦で点を取って、少し恩返しができた点についてはすごく達成感があります。嬉しいです」
スタンドで見守る両親にとって、最高のプレゼントとなったに違いない。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
