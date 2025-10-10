¡Ú¿·³ã¥°¥ë¥á¡Û°ìÅÙ¤ÏÊÄÅ¹¡ÄÉü³è¤·¤¿¥éー¥á¥óÅ¹¡Ö¤Á¤ó¤Á¤óÄâ¡×¤Î´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¡Ö¥ï¥ó¥Á¥åー¡×¡Úµû¾Â»Ô¡Û
µû¾Â»Ô¡¦¾®½Ð¹â¹»¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡Ø¤Á¤ó¤Á¤óÄâ¡Ù¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÍÌ¾Å¹¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÌ£¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÅÙ¤ÏÊÄÅ¹¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÇ®¤¤À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉü³è¡£Å¹Ä¹¤ÎÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÌ£¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë°ìÇÕ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¥á¥ó Ãæ(1,200±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¡£¾ïÏ¢µÒ¤«¤é¤Ï〝¥ï¥ó¥Á¥åー〟¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì£¤Î·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥Á¥ãー¥·¥åー¤È°ì½ï¤Ë¼Ñ¹þ¤ó¤Çºî¤ëÆÃÀ½¤Î〝¾ßÌý¥À¥ì〟¡£¤½¤³¤Ë¡¢ÆÚ¹ü¡¦·Ü¥¬¥é¡¦¼Ñ´³¤·¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡¦Ä¹¥Í¥®¤ò5»þ´Ö¤Û¤É¤«¤±¤Æ¼Ñ¹þ¤ß¡¢°ìÈÕ¿²¤«¤»¤Þ¤¹¡£°ìÈÕ¿²¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç³Ñ¤¬¼è¤ì¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¹ー¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¹ー¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢ÃæºÙ¤Î¤Á¤Â¤ìÌÍ¤¬1.5¶Ì¤È¼«²ÈÀ½¥ï¥ó¥¿¥ó¤¬8ËçÆþ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Á¥ãー¥·¥åー¡¦¥Í¥®¡¦¥á¥ó¥Þ¤òÀ¹¤ê¤Ä¤±¤ì¤Ð´ï¤ÎÃæ¤®¤Ã¤·¤ê¤È¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¡£¤Ò¤È¸ý¤¹¤¹¤ë¤È¤Á¤Â¤ìÌÍ¤Ë¥¹ー¥×¤¬¤è¤¯Íí¤ß¡¢¾ßÌý¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È½Ð½Á¤Î»Ý¤ß¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¥È¥¥¥ë¥ó¤È¤·¤¿¡Ö¥ï¥ó¥¿¥ó¡×¤ÏÈé¤¬¼çÌò¡£¤¢¤¨¤Æ¶ñºà¤Î¤Ò¤Æù¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢¤â¤Á¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¹¢¤´¤·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥á¥Ë¥åー¤¬¡Ö¿ÉÌ£(¤«¤é¤ß)¥éー¥á¥ó(1,050±ß/ÀÇ¹þ¤ß)¡×¡£
ÄêÈÖ¤Î¥éー¥á¥ó¤Î¾å¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅâ¿É»Ò¤È¥éーÌý¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¡¢»É·ãÅª¤Ê¤¬¤é¤â±ü¿¼¤¤»Ý¤ß¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£¤à¤«¤·¤Î¤Á¤ó¤Á¤óÄâ¤Ë¤â¿É¤¤¥á¥Ë¥åー¤¬¤¢¤ê¡Ö¿É¤¤¥éー¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ³«È¯¡£Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥¹ー¥×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤¢¤ë¿É¤µ¤ÈÁÖ²÷´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ºÆ¤Ó³èµ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡Ø¤Á¤ó¤Á¤óÄâ¡Ù¡£
¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¿·¤·¤¤µû¾Â¤ÎÌ£¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¤Á¤ó¤Á¤óÄâ
¿·³ã¸©µû¾Â»ÔÀÄÅç753-3
025-793-7066
±Ä¶È»þ´Ö¡Ã11:00～14:00¡¢17:00～20:00(Ìë¤ÏÅÚÆü½Ë¤Î¤ß)
ÄêµÙÆü¡Ã¿åÍËÆü
