【最終日】Kindleで「有閑倶楽部」「俺物語!!」など、集英社の少女・女性マンガ人気作品が50％ポイント還元中

2025年10月9日（木）23：59まで、集英社の少女・女性マンガがKindleで50％ポイント還元されるキャンペーンが開催されており、本日最終日です。「有閑倶楽部」や「俺物語!!」、「NANA」や「君に届け」など名作もセール価格に。一度は読んでみたかった作品をまとめ買いするチャンスです。

一度は読みたい。一条ゆかり著の名作「有閑倶楽部」

〈あらすじ〉聖プレジデント学園の名物生徒会「有閑倶楽部」。メンバーは会長の菊正宗清四郎を筆頭に、松竹梅魅録・美童グランマニエ・黄桜可憐・白鹿野梨子・剣菱悠理といずれもひとクセあるやつばかり。19巻では、天下無敵の高校生6人組“有閑倶楽部”が華麗に活躍。花嫁逃亡事件から、あの清四郎の大ピンチまで、見逃せないエピソードが満載です。

戦国の世界へタイムスリップした足軽少女の恋の行方は。「アシガール」

〈あらすじ〉速川唯は、遅刻・忘れ物・居眠りの常習犯で恋愛にもオシャレにも関心がないぐうたら女子高生。何の目標もなくなんとなく過ごしていたある日弟の尊がつくったタイムマシンでうっかり戦国の世へ。そして人類史上初の足軽女子高生が誕生した──！最終巻では、若君は官位を授けられることになり都へ。緑合城で留守を守る唯と天丸を五千の敵が襲う。

東村アキコが描く、少女まんが家を夢みたあの頃。「かくかくしかじか」

〈あらすじ〉自分は絵がうまい。本気でうぬぼれていた林明子（高3）は竹刀を持った絵画教師・日高先生に罵られ…!?最終巻では、明子はまんがの仕事に邁進。余命四か月を宣告された日高先生が明子に伝えたかったのは…。

ヒットメーカー森本梢子が放つ不可思議ラブ・コメディ「高台家の人々」

〈あらすじ〉妄想が趣味の地味系女子・平野木絵はニューヨーク支社からやって来た超イケメン社員・高台光正に突然食事に誘われ、驚く。実は光正には、ある特殊な能力があった──。最終巻では、無事に結婚式も済ませ、高台家に引っ越してきた木絵。一方の茂子と和正、それぞれの恋模様は…？

笑って泣けて、胸キュンも満載の、爆笑純情コメディー「俺物語!!」

〈あらすじ〉剛田猛男は高校1年生。身長2m・体重120kg（いずれも推定）。好きになった子は、いつも幼馴染みのイケメン・砂川の方に行っちゃうけど、真っ直ぐで不器用で鈍感で、男子からは超モテモテ！ある朝、通学電車の中で、ひとりの女の子を痴漢から救ったことで猛男にも春到来の予感…!?！第14巻では、猛男・大和と砂川が同じ大学へと進学。入学式で猛男は小学校の同級生・やっちんと再会するが、猛男とやっちんには過去のわだかまりがあって…。

不器用だけど、周りから愛される男子高校生「町田くんの世界」

〈あらすじ〉物静かでメガネ。そんな外見とは裏腹に成績は中の下。アナログ人間で不器用。なのに運動神経は見た目どおりの町田くん。得意なことが何もないと本人は思っているけれど、周りからは愛されている。その理由とは…？最終巻では、最近、猪原さんがそばにいると町田くんはドキドキ。初めての気持ちに戸惑い…どうする？愛にあふれるクライマックスへ。

「君に届け」のくるみと爽子の大学時代を描く番外編

〈あらすじ〉「君に届け」のみんなが、高校を卒業したあとのストーリーを描く番外編。高校卒業後、同じ大学に進学したくるみと爽子。おかしな男に絡まれたピンチを救ってくれたのは「えーじお兄ちゃん」。それは爽子のイトコで…。最終巻では、自信のないくるみは、栄治を想うほどいつか嫌われる恐さがあふれてしまう。ほんの少し、勇気を出して素直になれたとき…ふたりの運命は魔法のような夜を迎える。

さまざまな関係性で綴られる“好きのかたち”。「環と周」

〈あらすじ〉現代編では、中学生の一人娘が同級生の女の子とキスをしているのを目撃して動揺する妻。実は夫にも、かつて同級生の男の子を好きになったことがあった。明治時代編では、大切な“お友達”になった女学生の環と周。周の縁談が決まり二人は離れ離れに……。

その他のセール対象作品