この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「催眠術師にインタビュー」と題した動画で、催眠術師さんが自身の経歴や催眠術の習得方法、収入事情、そして集客の秘訣について語った。32歳で催眠術師歴7年という催眠術師さんは、「催眠って才能なんですか？」という質問に対し、「もう勉強したら誰でもできます」と断言。その勉強法については「怪しい情報素材買い漁ってですね、その中に本当の情報がちゃんとあって、それでなんかできるようになっちゃった」と振り返った。



一方、気になる収入についても言及。「普通の会社員の2、3倍くらいは」と話し、月収2、30万円の2～3倍を見込んでいるという。「好きな女性は落とせますか？」という直球の質問には、「落とせます。催眠にかかれば90％落とせます」と自信たっぷりに答え、さらに「テレビで見るような、本当にガクンと急に眠ってるようなやつ」で催眠をかけ、「あの時に僕のこと好きになりますとか」といった暗示をかけると種明かしも行った。



集客法については、「催眠術できるようになりますって言ったら、かかってみたいっていう、催眠術だけで結構集客はできちゃいます」と説明。動画中では、「（催眠術師と話していると）めっちゃ行きたいもん今。もう喋りたくなってますよね。そういうことです」と催眠術の魅力を体現してみせた。



最後に、催眠術を学びたい人に向けて「僕のSNS見ていただければ、公式LINEあるんで登録してください」と自身の活動をアピール。動画は、怪しい教材の中から本物を見抜き、コツコツと続けてきた催眠術師さん自身のリアルな声で締めくくられた。