ファミリーマート（東京都港区）が、プライベートブランド「ファミマル」のベーカリーライン「ファミマルBakery（ファミマルベーカリー）」の新商品「オモテもウラもおいしいパン」シリーズ3種を10月7日、発売します。新商品は、人気のパンをひっくり返すと裏側が「クイニーアマン仕立て」になっており、「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」（185円、以下、税込み）、「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」「アップルパイタルト×クイニーアマン」（ともに198円）が登場します。

「オモテもウラもおいしいパン」は、「クイニーアマン」でありながら、それぞれに異なる“食感”を楽しめるのが特徴。組み合わせる生地や素材を変えることで、あめの風味や食感など、それぞれの個性を楽しめるシリーズ。一度で2つのおいしさと“ハイブリッド食感”が楽しめます。

「デニッシュメロンパン×クイニーアマン」は、バター入りのマーガリンを折り込んだクロワッサン生地のほか、発酵バターを使ったあめ、ビスケット生地を組み合わせ、通常のクイニーアマンでは味わえない「ザクッ」とした独自の食感を実現。

「チーズケーキデニッシュ×クイニーアマン」は、クリームチーズとカマンベールチーズクリームを組み合わせ、工場で独自に配合したチーズケーキ生地を使用。さらに、発酵バターを使った香ばしいあめを合わせることで、チーズケーキの濃厚さとあめの甘さとのバランス、クイニーアマンの「カリッ」っとした食感が楽しめます。

「アップルパイタルト×クイニーアマン」は、リンゴダイスとリンゴジャムを組み合わせ、シャキっとした食感が楽しめます。さらに、パイ生地とタルト生地を貼り合わせ、発酵バターを使った風味豊かなあめに、リンゴと相性のよいハチミツフレーバーを加え、奥行きのある味わいと「カリほろっ」とした食感を満喫できます。

※沖縄県では仕様と価格が異なります。