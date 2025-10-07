今秋ドラフトの巨人の1位指名は、創価大の内野手・立石正広（高川学園、右投げ右打ち、180センチ.85キロ）が最有力とされている。逆方向にも一発が打てる強打のスラッガー。2日に担当の大場スカウトが本人と面談し、「（競合しても指名する）価値のある選手。走・攻・守の三拍子が揃った、大学ナンバーワンの選手」とラブコールを送った。

「巨人は今オフ、メジャー希望を持つ主砲・岡本和真のポスティングを容認する方針だといわれている。立石は今年は二塁を守っていますが、もともとは三塁が本職。岡本の後釜となる即戦力が必要な巨人にとって、立石はこれ以上ない人材なのは間違いない。6月の大学選手権には、吉村編成本部長と水野スカウト部長の巨人編成ツートップが立石の視察に訪れていました」（在京セ球団スカウト）

その水野スカウト部長が5日、「それは何とも言えないね」と言葉を濁したのが、米スタンフォード大2年の佐々木麟太郎（花巻東、右投げ左打ち、184センチ.113キロ）についてだ。高校時代に史上最多の通算140本塁打をマークした長距離砲は、今秋ドラフトでの指名が解禁される。巨人は4月に水野部長、榑松スカウト部次長らがわざわざサンフランシスコに出向いて、麟太郎の試合をチェック。上位候補にリストアップしているともっぱらだった。

ソフトバンク、西武が警戒

「麟太郎の指名について水野さんは、『何とも言えない。視察には行ったけどそれを言うと他球団に情報がアレするので』とけむに巻いたそうですが、確かに微妙なところ。立石と麟太郎の両取りが理想でしょうが、麟太郎を指名して交渉権を獲得しても、日米のルール上、向こうの大学リーグが終了する来年5月までは交渉、契約ができない。

リーグ戦終了後にはメジャーのドラフトも控えていて麟太郎はMLBドラフトの対象選手にもなる。つまり、日本とメジャーのドラフトを天秤にかけられる立場で、メジャーに指名されて入団してしまえば、巨人は貴重なドラフト枠を1つ無駄にしてしまうリスクがある。同じく麟太郎の指名を検討しているソフトバンク、西武などはそれでも、『巨人が来る可能性はある』と警戒しているようですが……」（巨人OB）

今季3位に終わった巨人は来季、阿部慎之助監督が3年契約の最終年を迎える。V逸すれば進退問題となるのは確実で、後任には松井秀喜の名前が挙がる。ゴジラ松井が長嶋監督との「1000日計画」で4番に育ったように、今度は指導者となった松井が二人三脚で麟太郎を主砲に育成するというドラマに期待する声が、球団内にあるのは確かだ。再来年の27年シーズンからセ・リーグにもDH制が導入されることを考えても、麟太郎指名はゼロとは言えない。