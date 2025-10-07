『ミッション：インポッシブル』『トップガン』シリーズなどで、つねに世界中の観客を楽しませ、驚かせつづけてきたトム・クルーズ。新作映画（タイトル未定）では、ふたたび世界中を驚かせるという──。

トムの新たな活躍を予告したのは、初タッグとなった『レヴェナント: 蘇えりし者』（2015）『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』（2014）のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥ監督。米のインタビューにて、「彼は世界を驚かせることでしょう。皆さんは新しいものを観ることになる」と語った。

既報によると、本作はクルーズ演じる世界最強の男が、自ら引き起こした災厄によって世界が破壊される前に、自分こそが救世主だと証明しようとする物語。以前、イニャリトゥ監督は「人間の本質を描いた」大スケールのダーク・コメディになると。

すでに撮影は終わっており、トムとは「これまでで最も素晴らしく、予想外で、優しく、穏やかな関係性」を築くことができたと振り返っている。

「彼の礼儀正しさ、理解力、情熱、誠実さ、そして準備のしかた──彼はプロセスを愛しているのです。映画づくりは40年間、彼の人生そのものだった。これほど献身的な人物は見たことがありませんし、その情熱を共有できて幸せでした。お互いにすばらしい信頼関係をつくりあげられたのです。」

共演者も超豪華だ。『落下の解剖学』（2023）サンドラ・ヒュラー、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）ジェシー・プレモンス、『サウンド・オブ・メタル ～聞こえるということ～』（2019）リズ・アーメッド、『キングコング：髑髏島の巨神』（2017）ジョン・グッドマン、『アマチュア』（2025）マイケル・スタールバーグ、『トーク・トゥ・ミー』（2022）ソフィー・ワイルド、そして「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」（2022-）のエマ・ダーシーが揃った。

イニャリトゥ監督は「本当に楽しかった。チャレンジングでしたが、ワイルドなコメディです。たくさん笑いました。最高の時間でした」という。現在はポストプロダクション（撮影後作業）のまっただなかで、編集が続いているそう。「完成は（2026年）2月か3月。まだ道のりは長い」と話した。

ちなみに今回のトムは、おなじみのアクションで驚かせるのはなく、どうやら新境地の演技に挑戦している模様。いったいどんな作品に仕上がっているのか？

脚本はイニャリトゥ監督のほか、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』のアレクサンダー・ディネラリス・Jr＆ニコラス・ジャコボーン、劇作家サビーナ・バーマン。米国公開日は2026年10月2日。

Source: