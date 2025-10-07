カズレーザー＆安藤なつが「ニチレイ」の秘密に絶叫!?
株式会社ニチレイフーズ（以下、ニチレイフーズ）は７日、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーと安藤なつを起用した新Web動画「ニチレポ」シリーズ計３本を、ニチレイフーズ公式YouTubeチャンネルで公開した。
本動画は、家庭用冷凍食品のイメージが強いニチレイフーズが、実は業務用商品も多数展開しているという事実と、飲食店に対しても高いクオリティの冷凍食品を提供するためのこだわりを伝えたいという思いで制作したもの。
動画では、メイプル超合金のカズレーザーと安藤なつがレポーターを務め、ニチレイフーズの商品に対する強すぎるこだわりに迫る。業務用商品のクオリティアップによって、人手不足な飲食店でもお店の味を変えずにより効率よく商品提供できるようになったり、ロボットを使った調理でも感動の美味しさを提供できたりすることを、ユーモアを交えつつ表現。冷凍で社会を動かす、ニチレイフーズの商品開発にかける思いを描いている。
また、同日より公開されたメイキング動画には、大阪の「テラスニチレイ」で撮影した、ロボットが炒飯を作る飲食店の様子も収録。
一方、インタビュー動画では、メイプル超合金の２人に今年楽しみたい「○○の秋」、動画のキーワードにちなんでお互いについて「やりすぎ」と感じる部分などについて語っているので、こちらもぜひチェックを。
