Image: Shutterstock

植物界でもひと際ハードコアな存在感を放つ食虫植物。ハエトリソウは果実のような香りで獲物を誘い込み、葉の中に閉じ込めた後、5〜12日間かけてゆっくりと消化し、食べた後に空になった殻を放出します。

このハエトリソウが刺激を感知するメカニズムの一端を、埼玉大学と基礎生物学研究所による共同研究チームが解明しました。研究論文は2025年9月30日付の英科学誌『Nature Communications』に掲載されています。

ハエトリソウ研究の歴史

この不思議な機構は、200年以上前から知られており、信号を検出する微小な毛状センサーの構造などはすでに理解されていました。

例えば2016年の研究では、ハエトリソウは受ける刺激の数を数えていて、刺激が一定の閾値を超えた場合にのみ葉を閉じることが確認されました。また、今回の研究の筆頭著者である須田啓氏が2020年に発表した別の論文では、カルシウムイオンの濃度の変動が細胞内で情報伝達の役割を果たすことが明らかになっています。

一方で神経系を持たない植物が、どのようにして物理的刺激を生物学的シグナルに変換するのかという細胞レベルのメカニズムは理解されていませんでした。

燃料はカルシウム

この仕組みを理解すべく、研究チームが着目したのは、細胞内のカルシウムイオンと電位の変化です。これまでの豊富な文献を参考にしながら、カルシウムイオン濃度に応じて光るたんぱく質を組み込んだハエトリソウと、同時に細胞内の電位変化も測定する装置を開発しました。

Image: Suda et al., 2025

その結果、蛍光タンパク質を組み込んだハエトリグサを優しく曲げると、カルシウムイオン濃度の急上昇と小さな電気信号が確認されました。より強い力で曲げると、より大きな反応が引き起こされ、カルシウムイオンと電気信号が植物全体に伝わったと論文では述べられています。

2種類の繊細なシステム

さらに信号を詳しく調べたところ、感覚毛は実際には2種類の異なる細胞から構成されていることが明らかになりました。凹凸のある細胞は、物理的刺激をカルシウムイオン濃度の信号に変換し、隣接する細胞や周囲の細胞がこれらの信号を植物全体に伝達します。ただし、これは最初の刺激が十分に強い場合に限られます。

これらの細胞がなければ何が起こるのかを調べるために、研究者たちはハエトリグサの毛の凹凸のある細胞を破壊し、その反応を無傷のハエトリグサの反応と比較しました。毛のどの側が損傷を受けたかには多少のばらつきがありましたが、一般的に凹凸のある細胞に欠陥のあるハエトリグサは、ハエトリグサの近くを歩かせたアリのコロニーを含む刺激に対して反応しにくい傾向がありました。

今回の研究結果は、ハエトリグサの生物学的特性が「ごく微かな、かすめた程度の接触さえも」感知する、洗練されながらも繊細な性質を持っていることを実証していると須田氏は述べています。さらに、このような植物が触覚に反応する能力は、ハエトリグサ以外もそなえている可能性があり、私たちが想像していた以上に多くのことが植物で起こっていることを示唆しています。