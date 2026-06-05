台風が過ぎ去ったあとは脳卒中に注意が必要です。約85万人分の患者のデータを解析した結果、台風が通過したあと脳卒中によって緊急入院するリスクが上昇することが分かりました。【写真を見る】1つでも症状が出たら救急車を！脳卒中の初期症状「FAST」台風通過後の1週間「脳卒中リスク上昇」沖縄では北海道より約9倍入院リスク高い結果も6月3日、日本列島に上陸し、床下浸水など149棟で被害が出た台風6号。日本の南には熱帯低気