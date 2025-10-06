この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「日本もアルゼンチンやトルコみたいになるのか？ 2026年以降どのように資産防衛するべきか紹介します！」と題した動画で、日経平均株価が史上初めて4万5千円台を突破した背景を解説しつつ、「経済の実態はボロボロだったとしても、株価だけが現地通貨建てで爆発的に上昇するという、奇妙な現象が起こる」と鋭く警鐘を鳴らした。



本動画の冒頭で宮脇氏は、「バブルというよりかは、インフレと円安のダブルパンチの影響によって海外投資家の買いも入っている」と現状を分析。現状の株高が「資産運用しないとか、投資しないっていう選択肢はない」ほど、資産価値の下落リスクが高まっていると強調した。



また、印象的なコメントとして「日本株の株価が上がったのは日本がすごいというよりも、世界的なインフレで株全体が上がったから」と、有名投資家cis氏の意見も引用。現預金のままでは実質的な資産価値は「30年後には4割程度まで減ってしまう」と、現状の“お金の減価”に警戒感を示した。



さらに、国内不動産市場について「今、不動産価格が上がっているのは、所得が増えた国民がマイホームを買って価格が上がっているという健全な動きではなく、富裕層や海外投資家のお金が流入しているため」とし、「銀行にお金を預けてもインフレでどんどん価値が値減りしていく」と語る。その上で「円安によって自動的に利益が膨らみ、株も不動産も表面的に値上がりして見えるが、実際は外貨基準で考えれば資産価値はそこまで増えていない」と基準通貨の重要性を説いた。



「株価上がってラッキーって思うんじゃなくて、通貨自体が下がっていませんかっていう。それを気をつけてほしい」と注意喚起し、トルコやアルゼンチンなど、高インフレ下でも通貨の減価で資産防衛が難しくなる事例を紹介。「国内の景気や国民の生活は一向に良くならず、今の資産上昇はキャピタルフライトの錯覚に過ぎない」と断言する場面もあった。



最後に、「現金を自国通貨で持ち続けるのが一番危険。対応策としては実物資産で保有すること」としつつ、「資産の増減をどの通貨基準で考えるのか？ という物差し自体に着目することが必要不可欠」と結論。「資産防衛の知識を深めてインフレ時代に備えてほしい」と動画を締めくくった。