【ヒロアカ FINAL SEASON】ポルノグラフィティ『THE REVO』に乗せたOP映像ノンクレジット版公開！
10月4日（土）より放送が開始された『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。ポルノグラフィティの『THE REVO』に乗せたオープニング映像ノンクレジット版が公開。さらにアニメ盤描き下ろしジャケットも公開された。
＞＞＞ノンクレジットOP映像のカットや『THE REVO』アニメ盤ジャケットをチェック！（写真4点）
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送がスタートした。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
そして、その放送で初お披露目となったオープニング映像のノンクレジット版が公開された。
『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のOPテーマは、ポルノグラフィティによる書き下ろし曲『THE REVO』。2016年放送の ”ヒロアカ” 第1期でもOPテーマを担当した彼らが、9年の時を超えて再び、そして最終章のOPテーマを担当することに。「キャラクターたちとファン・視聴者の背中を押せるような」という思いが込められた、シンプルながらも内なる熱を感じさせるメロディと、 ”脳内の革命” というテーマの歌詞が印象的だ。
そんな『THE REVO』に乗せて展開するOP映像には、彼らが楽曲に込めた思いを具現化したかのように、ボロボロになりながら最終決戦に立ち向かっていくデクを見守り応援する人々と、彼と共に戦ってきたクラスメイトや仲間たちが背中を押すような姿が。そして、アニメ ”ヒロアカ” が第1期から世界中のファン・視聴者が興奮してきた激しいバトルアクション、そして観る者の心を震わせるドラマを予感させる描写で構成されている。
このOP映像の公開にあわせて、現在各音楽配信プラットフォームで配信中、11月19日（水）にCDが発売となる『THE REVO』のアニメ盤ジャケットビジュアルも公開された。
『THE REVO』のCDは4形態リリース予定で、このたび公開されたビジュアルは期間生産限定アニメ盤に使用される、 ”ヒロアカ” アニメ制作スタジオのボンズフィルムが制作した描き下ろし。全てを投げ打ち戦うデクの必死な表情がフレームいっぱいに描かれている。尚、この期間限定生産アニメ盤は、このジャケットビジュアルを使用したデジパックケースに、CDに加えて『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』ノンクレジットOP映像を収録するDVDがパッケージされる。
ポルノグラフィティによるOPテーマ『THE REVO』、そしてそれに乗せたOP映像、それぞれをTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』と共に、ぜひご注目を。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
