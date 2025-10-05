Åìµþ¡¦³÷ÅÄ¤Ç60Ç¯¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÂç½°¼ò¾ì¤ÎÌ¾Êª¡È¹ë²÷ÅâÍÈ¤²¡É¤ò´®Ç½¤·¤¿¡ª¡¡¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¤ÇÎ®¤·¹þ¤àºÇ¹â¤Î°ìÇÕ
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦³÷ÅÄ¤Îµï¼ò²°¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥¢¥Æ¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë°ìÇÕ¤Ç´¥¤¤¤¿¹¢¤ò½á¤½¤¦
ÊÉÃæ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼Ã»ºý¤¬Îò»Ë¤Î¾Ú¿Í¤À¡£
¡ÖÅ½¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤¿¤Þ¤ËÃÍÃÊ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤ë¥ó¤À¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ï¤´¤á¤ó¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¦Å¹¼ç¤Î±ü»³Ì¤µ¤ó¡£Ä»¤âÆÚ¤âµí¤âµû¤â¡¢ÏÂ¤âÍÎ¤â¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤à¡£¥¢¥Æ¤¬²¿¤Ç¤â¥É¥ó¤ÈÍè¤¤¡£¸ý¤ÎÃæ¤ò¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥¤¤ËÎ©¤ÆÄ¾¤·¼¡¤Î¤Ò¤È¸ý¤òÍ¶¤¦¡£¤½¤ì¤¬¹ÃÎà¾ÆÃñ¤Ê¤Î¤À¡£
¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë300±ß¡¢¹ë²÷ÅâÍÈ¤²500±ß
¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡Ù¡Êº¸¡Ë¾ÆÃñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¡300±ß¡¡¡Ê±¦¡Ë¹ë²÷ÅâÍÈ¤²¡¡500±ß¡¡Ì¾Êª¤ÎÅâÍÈ¤²¤ÏµðÂç¥µ¥¤¥º¡£16»þ¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç18»þ¤Ë¤ÏÇä¤êÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼
ÁÏ¶È60Ç¯¤Î¤³¤ÎÅ¹¤Ç¡Ö¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÈÍê¤à¤ÈÃñ¥Ï¥¤¤¬Íè¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¾ÆÃñ¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥ä¡×¡£ÍýÍ³¤Ï¡Ö°û¤ó¤Ç¤¤¤ÆË°¤¤Ê¤¤¡£¥¬¥¹¡ÊÃº»À¡Ë¤Ë¹ç¤¦¡£²Á³Ê¤¬°ÂÄê¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªµÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸ß¤¤¤ËÀ¸Ì¿Àþ¤è¤Í¡×¡Ê±ü»³Ì»á¡Ë¡£
ÎÐÃã¤Ë¥ì¥â¥ó¤ËÇß¤Ë°É¿Î¤Ë¤È¡¢³ä¤ê¤â¤Î¤Ç¹ÃÎà¾ÆÃñ¤Ë¸ÄÀ¤ò¤Ä¤±¡¢Â¿¼ï¤¢¤ë¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª
¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡ÙÅ¹¼ç¡¡±ü»³Ì¤µ¤ó
Å¹¼ç¡§±ü»³Ì¤µ¤ó¡Öº£Ç¯¤ÇÁÏ¶È60Ç¯³÷ÅÄ¤ÎÃÏ¤Ç³Ú¤·¤¯°û¤ó¤Ç¤Í¡ª¡×
¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡Ù¼ê½ñ¤¤ÎÃ»ºý¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀèÂå¤¬½ñ¤¤¤¿Ê¸»ú¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â
³÷ÅÄ¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡ØÄ»ËüËÜÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÀ¾³÷ÅÄ7-3-1
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3735-8915
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï16»þ¡Á23»þ¡¢Æü¡§15»þ¡Á22»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÌµµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏJRµþÉÍÅìËÌÀþ¤Û¤«³÷ÅÄ±ØÀ¾¸ý¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
¢¨²èÁü¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢Âç½°¼ò¾ì¤ò´¶¤¸¤ë¼ê½ñ¤¤ÎÃ»ºý¤¬¾þ¤é¤ì¤¿Å¹Æâ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
