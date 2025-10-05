¼Â²È¤ÇÀÎ¤Î¡Ö¥¬¥é¥±ー¡×¤òÈ¯¸«¡ª ¼Î¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡Ö1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¡×¤È·»¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡© ¥¬¥é¥±ー¤Î°Õ³°¤ÊÇã¼èÁê¾ì
¥¬¥é¥±ー¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤Ï¡¢µ¡¼ï¤ä¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤äÌ¤»ÈÍÑ¤Ë¶á¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿ôÀé±ß¡¢Ãæ¤Ë¤Ï1Ëü±ßÁ°¸å¤ÎººÄê¤¬¤Ä¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÉ´±ß～¿ôÀé±ß¤¬Áê¾ì¤Ç¡¢½ý¤ä¸Î¾ã¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¥¬¥é¥±ー¡×¤Î2025Ç¯9·î29Æü»þÅÀ¤Î¼è°ú¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ°Â²Á³Ê¤Ï1±ß¡¢Ê¿¶ÑÍî»¥²Á³Ê¤Ï5494±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤À¤Ã¤¿¥¬¥é¥±ー¤Ï¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÖÆ°ºîÉÊ¡×¤ä¡Ö´õ¾¯¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬²ÁÃÍ¤òº¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë1Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¡© ¹â³ÛººÄê¤µ¤ì¤ë¥¬¥é¥±ー¤Î¾ò·ï
¡Ö1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÇÇä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¸ØÄ¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¬¥é¥±ー¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤Îµ¡¼ï¤Ç¡¢¸ÂÄê¥«¥éー¤äËÉ¿åµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ê¤ÉÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤äÈ¢¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ì¤»ÈÍÑÉÊ¤äÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¤â¤Î¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿ー¼ûÍ×¤â¤¢¤ê¡¢¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¹âÃÍ¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤ÇÇä¤ë¤Î¤¬ÆÀ¡© Çã¼èÅ¹¡¦¥Õ¥ê¥Þ¡¦¥ê¥æー¥¹¤òÈæ³Ó
¥¬¥é¥±ー¤òÇä¤ëÊýË¡¤Ë¤Ï¡¢¥²¥ª¤Ê¤É¤ÎÃæ¸Å·ÈÂÓ¤ÎÇã¼èÅ¹¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥È¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡¢Yahoo!¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ¤Ø¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ç¤Ï¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤ÆººÄê³Û¤¬·è¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤ÇººÄê¤·¤Æ¸½¶â²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤°ìÊý¡¢ººÄê³Û¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¹â³Û¼è°ú¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯Á÷¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤¬¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤³¤ÇÇä¤ë¤«¤Ï¡Ö¼ê´Ö¡×¤È¡Ö²Á³Ê¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç·è¤á¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¼Î¤Æ¤ë¤Î¤Ï´í¸±¡ª °Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¬¥é¥±ー½èÊ¬Ë¡
¤â¤·ÃÍÃÊ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢½èÊ¬¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÉÔÇ³¤´¤ß¤È¤·¤Æ½Ð¤»¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤Ë¤è¤ë²ÐºÒ¥ê¥¹¥¯¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ó¼ý¥ëー¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤ä²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¾®·¿²ÈÅÅ²ó¼ý¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½èÊ¬Á°¤Ë¤ÏÉ¬¤º¥Çー¥¿¤òºï½ü¤·¡¢SIM¥«ー¥É¤ämicroSD¥«ー¥É¤â¼è¤ê³°¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²û¤«¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë»ñ»º²ÁÃÍ¤¢¤ê¡© ÇäµÑ¤â¤Õ¤Þ¤¨¤¿¥¬¥é¥±ー¤Î°·¤¤¤ò¹Í¤¨¤è¤¦
¥¬¥é¥±ー¤ÎÇã¼èÁê¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤¬¿ôÉ´±ß～¿ôÀé±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤äÌ¤»ÈÍÑÉÊ¤Ê¤É¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤Ð1Ëü±ß¤ËÆÏ¤¯¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäµÑÀè¤Ë¤è¤Ã¤ÆººÄê³Û¤ä¼ê´Ö¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢Çã¼èÅ¹¡¦¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¦¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Çä¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Å¬ÀÚ¤Ë¥Çー¥¿¤ò¾Ãµî¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ó¼ý¤Ë½Ð¤»¤Ð¡¢°ÂÁ´¤Ë½èÊ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤ÆÆü¾ï¤ò»Ù¤¨¤¿¥¬¥é¥±ー¤¬¡¢¤¤¤Þ¤â»ñ»º²ÁÃÍ¤ä»ñ¸»¤È¤·¤ÆÀ¸¤«¤»¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤Ç¤¹¡£²û¤«¤·¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Î¤Æ¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
