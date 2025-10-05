¹ñºÝ»î¹çÃæ¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ØÇ¤Î¿Æ»Ò¡Ù¤òÊÝ¸î¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÇÒÌ¿¡¡±Ñ¹ñ
2025Ç¯6·î¡¢±Ñ¹ñ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈFC¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç¤Î¿Æ»Ò¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂÐ¥»¥Í¥¬¥ë¤Î¹ñºÝ»î¹ç¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤ÎºÝ¡¢»ÒÇ¤¿¤Á¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÅö¶É¤¬ÊÝ¸î¤·¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯ÃÏ¸µ¤ÎMansfield Cat Centre¤ØÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Mansfield Cat Centre¤ÎAlex Hartley¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ìÆÍ¤Î¾å¤äÊªÃÖ¾®²°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏ¢Íí¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤¿¤Á¤¬¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÌîÎÉÇ¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤·¡¢Ì¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òÇÒÌ¿
Ç¤¿¤Á¤Ï¸÷±É¤Ë¤â¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈFC¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊìÇ¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½MF¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¡á¥Û¥ï¥¤¥È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖMorgan¡×¡¢¥á¥¹¤Î»ÒÇ¤¿¤Á¤â¤½¤ì¤¾¤ì¥À¥Ëー¥íÁª¼ê¡¢¥à¥êー¥¸¥çÁª¼ê¡¢¥¤¥Ö¥é¥Ò¥à¡¦¥µ¥ó¥¬¥ìÁª¼ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¡¢Í£°ì¤Î¥ª¥¹Ç¤Ï¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥¦¥Ã¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡ÖChris¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Alex¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¤¿¤Á¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Ûー¥à¥°¥é¥¦¥ó¥É¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ï2Ëü5000¿Í°Ê¾å¤Î´ÑµÒ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊìÇ¤Ï´ÑµÒ¤¬¤¤¤ë´Ö¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î²¼¤Ç¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¦°÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¤¿¤Á¤Ë¤´ÈÓ¤òÍ¿¤¨¡¢À¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈAlex¤µ¤ó¡£
·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¡¢»ô¤¤¼çÃµ¤·¤Ø
¹¬¤¤»ÒÇ¤¿¤Á¤ÎÂÎ½Å¤ÏÅ¬Àµ¿å½à¤Ç¡¢ÊìÇ¤Ï¾¯¤·Áé¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¤µ¤Û¤É¿´ÇÛ¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éÆ°ÊªÉÂ±¡¤ØÁ÷¤é¤ì¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¤ÎÁõÃå¤ÈµîÀª¡¦ÈòÇ¥¼ê½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ê·ò¹¯¿ÇÃÇ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¤Ë¿·¤·¤¤»ô¤¤¼ç¤òÃµ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ë¡¢»ô¤¤¼ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊìÇ¤Ï¤È¤Æ¤â¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ç¤¹¡£»ÒÇ¤¿¤Á¤Ï¤Þ¤À¾¯¤·²²ÉÂ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¿Í¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤¿¤Á¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤Î¿Æ»Ò¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹¤¯Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦Alex¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£