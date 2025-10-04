¤¹¤È¤×¤êè½¸¤¡¡¡Ö4(¥è¥ó)¤ÈÌÄ¤¯¸¤¡×¤È¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤ò³Ý¤±¤¿³Ú¶Ê¡Ö¥è¥ó¥À¥é¥ó¡ª¡×¤ÎMV¸ø³«
¡¡2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¹¤È¤×¤ê¤Îè½¸¤¤¬4Æü¡¢YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë8·î13ÆüÈ¯Çä¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸À¥ÎÍÕ¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×B¤Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥è¥ó¥À¥é¥ó¡ª¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊMV¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶Ê¤Ï¡¢2017Ç¯¤´¤í¤ËSNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡Ö¥ï¥ó¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥è¥ó¡ª¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸¤¡Ö4(¥è¥ó)¤ÈÌÄ¤¯¸¤¡×¤ò¡¢¸¤¼ª¤¬¤Ä¤¤¤¿è½¸¤¤¬¥Þ¥Í¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Ú¶ÊÌ¾¤Ï¡Ö¥è¥ó¥À¥é¥ó¡ª¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£è½¸¤¤Î¸µµ¤¤µ¡¢¤«¤ï¤¤¤µ¤òºÇÂç¸Â¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥Ý¥Ã¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä»þ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¡Ö¥è¥ó¡ª¥è¥ó¡ª¥è¥ó¡ª¡×¡¢¡Ö¥è¡Á¥ó¡ª¡×¤È¡¢¹â¤¤À¼¤ÇÏ¢¸Æ¤¹¤ëè½¸¤¤Î²ÎÀ¼¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡¢¡Ö°¦¤·¤¤¡×¡¢¡ÖÇ¾Æâ¤Ë»Ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡è½¸¤¤Ï¡¢8·î¤Î22¡¢23Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£2Æü´Ö3¸ø±é¤òÁ´¤ÆËþ°÷»¥»ß¤á¤Ë¤¹¤ëÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¡£º£¸å¤â¡¢11·î15¡¢16Æü¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ç¡Ö¤¹¤È¤×¤ê ²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¥é¥¤¥Ö2025¡Á¤½¤í¤½¤í²Î¤ß¤¿¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤¤!?¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£