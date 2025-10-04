札幌vs山形 スタメン発表
[10.4 J2第32節](プレド)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 4 中村桐耶
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 31 木戸柊摩
MF 71 白井陽斗
FW 90 マリオ・セルジオ
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 15 家泉怜依
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
監督
柴田慎吾
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 4 西村慧祐
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 17 寺山翼
MF 71 中村亮太朗
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 坂本亘基
MF 21 田中渉
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
