2020年6月に兵庫県宝塚市の住宅においてボーガン（クロスボウ）を撃ち、自らの母、祖母、弟の3人を殺害し、家に訪れた叔母1人にも重傷を負わせた野津英滉被告（28）。その裁判員裁判の第2回公判が9月30日、神戸地裁（松田道別裁判長）で開かれた。

【写真】笑みを浮かべ、ポーズをとる中学生時代の野津被告。凶器に用いられたクロスボウ

「死刑になるために」一家を惨殺したという野津被告。唯一生き残った叔母の証言では、被告が家族に不満を募らせていたこと、冷静にクロスボウで家族3人を射抜いた壮絶な犯行現場が明らかにされた。

その後、弁護人から読み上げられた被告人の陳述内容は、「複雑すぎる家庭環境」を主張するものだった--裁判ライターの普通氏がレポートする。【全3回の第2回。第1回記事を読む】

母と弟がイチャイチャとじゃれあうように…

弁護側の証拠として、被告人の陳述内容が読み上げられた。これは、被告人が起訴される前に、弁護人に対して話した内容をまとめたものだ。事件から5年経っているが、陳述内容からは当時の様子がありありと伝わってきた。

まずは、被告人の家庭環境についての陳述だ。

両親は、弟が生まれてすぐ離婚した。父が母に向かって「こっちの方が被害者だ」「こんな奴に子を育てられるか」などと親権を主張していたと、被告人は祖母から聞かされたという。

被告人が小学生のときから、被告人、母、弟の3人暮らしだった。母から直接伝えられていなかったが、母は先天的なアスペルガー症候群・発達障害を持っていたと後から知ったのだという。被告人本人は小学生の頃に自閉症スペクトラムだと診断され、弟は多動性障害だった。弟が生まれてから、母は弟につきっきりだった。

母と弟は、日常的にベロを舐め合ったり、同級生がイチャイチャとじゃれあうような関わりをしていた。食事はカップ麺の上に白米をのせたものなど、「小学生が思いつくようなもの」であったという。最初はそれが普通だと思っていたが、学校で同級生の弁当と見比べて「ちょっと違うな」と思うようになったという。

被告人は弟のことを「いらんことしいのクソガキ」と表現した。弟は被告人の嫌がることをわざとし、自分のわがままが通るまで駄々をこねたという。

母親は怒ると口を聞いてくれなかったり、物を壊したり、行先も告げずに家を出て外泊することがあった。中学生に入って、被告人の表現では「母の資質を疑った」「親としての資格がないのでは」などと思い、ストレスがたまり暴力を振るうようになる。

その結果、被告人は祖母の家に住むことになった。しかししばらくして弟も「自分の部屋が欲しい」と祖母の家に来た。母も来たときは、「来るなよ」思った。

高校に入り、問題は起こさなかったがパチンコ、ボーリングなどで遊び、成績は下の方だった。親へ暴力は振るわなかったが不満、ストレスを抱え続けた。大学に合格し、2年生のときに法律関係の仕事に就くか警察官になりたいと思い、法学部へ転学した。

同じく大学2年生のとき、元々住んでいた団地が新しくなったとして、母親と弟が引っ越すことになった。その後、弟が母親に暴力を振るった結果、母親がシェルターに行ったと聞いた。

「母親ごっこをする女の子」

被告人にとって、母親は特にストレスの原因だと感じていたようで、陳述には多くの時間が費やされた。

母親は人からの見られ方をとても気にしていたという。周囲にはシングルマザーとしてしっかりしていると見せていたが、被告人自身は愛情を受けていないと感じており、自分ら子どものことを「頑張っていることを示す道具」としか思っていないのでは、と感じていた。他にも「母から教わったことはない」、「母親ごっこをする女の子」とも表現されていた。

そんな家族関係のストレスもあってか、中学生時から被告人は強迫性洗浄障害と診断されたという。何度も手を洗い、トイレには1〜2時間こもる。それにさらにストレスもたまり、中学生時に自殺を考える。しかし、自殺しても母は何も感じないどころか、自分の良いようにあれこれ言うだろうと考え、それならば前向きに生きようという思いに転じた。

しかしうまくいかず、祖母宅へ住居を変えるなど環境を変えた。母が弟の暴力を受け音信不通になったが、戻ってこないならそれが一番だと思っていた。しかし、いつ戻ってくるのかという懸念は消えなかった。そんな悩みを知る由もなく、1年ぐらい経ったころに何もないかのように母が戻ったことにも、苛立ちを隠せなかった。

被告人は母が障害を持っていると他人から聞かされていたが、生活に支障が出ているのに、母はなぜ息子たちに伝えず黙っているのかと、そこにも怒りを感じた。

祖母のことは、被害妄想が激しい人と認識していた。自分だけが苦労していると考え、責められると言い逃れをする。「母の年取ったバージョン」「母の元凶は祖母」などとも表現し、不快感を露わにしていた。

弟は、虚言癖がすごかったと主張する。争うと、必ず相手が悪いように言っていた。母が弟の暴力により家を出たとき、引っ越しを手伝ってくれた知人には「男を作って家を出た」「母は奨学金150万円を盗んでいった」などと言って同情を誘おうとしていたという。また、祖母にも手をあげて金や携帯を取り上げたりしていた。

そんな弟が自分の人生の足かせになるのではと感じた。「私の社会的名誉、職務、財物にも影響があるのではないか。警察沙汰になったら責任が生じるのか」などと思う対象になったという。

そんな3人との生活は苦痛でしかなかった。誰とも人としてのコミュニケーションが取れないと感じており、自分だけが違うという疎外感があり、だんだん死にたい思いが強くなったのだという。

あくまで殺人を犯した後の陳述内容であり、供述のすべてを鵜呑みにすることはできない。ただ弁護人は、被告人がこういった特殊な環境のなかで希望を失っていったと主張した。そしてこの後、被告人は家族を殺めた時の感情について「やっと始まったな」と語ったのだった--第3回記事で詳報する。

（第3回に続く）

◆取材・文／普通（裁判ライター）