米国ニューヨーク州バッファロー市近郊にある家の地下室からカラフルな壁画が発見された。同市の北に位置するケンモア村で家主の女性が1926年築の自宅を改装中、灰色のパーティクルボードを剥がした際に予想外の芸術作品が出現することとなった。



【写真】かっこよ！壁一面にカラフルで壮大過ぎる

女性は今回の発見を掲示板型SNSのRedditにこう報告している。「私の家は1926年にバッファロー市ケンモアで建てられました。いつ描かれたのか気になり、壁を剥がす際に奇妙なアート作品を見つけた人がいないか共有したかったのです」



その壁画には、カップルが左側に、真ん中のロバに乗った男性が、右側にいる3人の人物（1人は女性、2人はソンブレロを被った男性）に向かって進む様子が描かれている。



今回の投稿に対して「メキシコ料理店に飾ってあるものっぽい」と冗談めかすユーザーがいる一方、バッファロー市の古い家を数多く調査した経験のあるユーザーはこうコメントしていた。「地下室が闇商売に使われていた古い家はバッファローにたくさんある」「一番最高だったのは1950～60年代の黒人経営の美容院3軒だ。孫娘が家を相続したため完全に手つかずで、雑誌さえもコーヒーテーブルに残っていた。しかし地下室が密売メキシコ料理店だったら最高だろうな！」



他にも「歴史博物館に連絡してみたら? 地域の情報を提供したり、適切な手段を示してくれるかもしれない」といったアドバイスの声や、「壁の裏にカビや配管が見つかるより、ずっとマシだ」「長年隠されたまま暮らしていたということか。それが今や家の最高の特徴だなんてね」など様々な意見がSNSを賑わしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）