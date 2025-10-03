カブス―パドレス

米大リーグ・カブスは2日（日本時間3日）、本拠地で行われたパドレスとのワイルドカードシリーズ（WCS）第3戦に3-1で勝利。2勝1敗で地区シリーズ進出を決めた。鈴木誠也外野手は「5番・右翼」で出場し、4打数1安打。歓喜のシャンパンファイトでは、人知れず涙を流しているように映った場面があった。

カブスの地元米イリノイ州の地元局「WGN-TV」の番組「GNスポーツ」の公式Xは、ロッカールームで行われたシャンパンファイトの映像をアップ。ピート・クロウ＝アームストロングと鈴木が抱擁し、鈴木はPCAの肩を叩きながら涙しているようだった。

「WGN-TV」は、「セイヤ・スズキとPCAがカブスのワイルドカード祝福で感動的なハグ」と題する記事でこの場面に言及。PCAの「彼は（僕にとって）全てだよ」との言葉を添え、「クロウ＝アームストロングはカブスのロッカールームでのセレブレーション中にインタビューを中断し、スズキに忍び寄ってシャンパンのシャワーを浴びせた。その後に抱き合った右翼手は、PCAの肩で喜びの涙を流しているように見えた」と伝えた。

2人はレギュラーシーズン中、試合後のハイタッチやベンチでのやり取りで、じゃれ合うような仲睦まじい様子を見せ、ファンからも注目を集めた。PCAは「彼が毎日もたらしてくれるエネルギー。セイヤはもちろん素晴らしい野球選手だが、彼と外野を一緒に守れること、同じスペースを共有できること……彼と一緒にできて僕はとても幸せだよ」とも語った。

鈴木は30日（同1日）の初戦でポストシーズン初アーチ。第2戦、第3戦でも二塁打を放ち、3試合で存在感を示した。地区シリーズ進出を決めたカブスは、4日（同5日）から中地区1位のブルワーズと対戦する。



