【永久のユウグレ】ノンクレジットオープニング映像公開！
MBS／TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて2025年9月25日（木）から毎週木曜24時26分〜全国同時放送中のTVアニメ『永久のユウグレ』。ノンクレジットオープニング映像が公開された。
『永久のユウグレ』の舞台となるのはAIの技術が発展した未来の世界。物語は最愛の恋人・王真樹トワサと愛を誓い合った主人公・姫神アキラが長年にわたるコールドスリープから目覚めたことで動き始める。眠りから目覚めたアキラの眼前に広がるのは、戦争によって荒廃した街。国は廃れ、OWELと呼ばれる統一機構によって管理される人々。結婚とはまた違う新しい ”エルシー” と呼ばれる制度……。かつて自身が生きていた世界から様変わりしてしまった未来に置き去りにされ、愕然とするアキラ。そんな彼の前に追い打ちをかけるようにトワサと酷似したアンドロイド・ユウグレが現れ、結婚を迫られる。アンドロイドからの突然の求婚に困惑するアキラだったが、世界のどこかで生きているはずのトワサと再会できると信じて、ユウグレと共に旅をすることに。道中、2人は新時代の愛の形を目の当たりにして、自分たちの愛の有り方を考えていくことに……という内容の本格ラブストーリーだ。
このたび、TVアニメ『永久のユウグレ』のノンクレジットオープニング映像が公開された。
公開されたオープニング映像では、Uruが歌うオープニングテーマ『プラットフォーム』にのせて、200年後の未来の世界を舞台にしたアキラやユウグレたちの旅の様子や未来の世界で生活する人々の姿、荒廃した世界の様子がギュッと凝縮されて描かれている。
終盤にはユウグレの記憶の断片らしき映像も流れ、その中にはユウグレやヨイヤミ、ハクボのようにトワサそっくりなアンドロイドらしきキャラクターたちの姿も……。
オープニング映像で描かれたキャラクターたちの今後の活躍に期待が高まる。
また、TVアニメ『永久のユウグレ』のBlu-rayの発売が決定。三方背ケースはキャラクターデザイン・齊藤佳子描き下ろし！ さらにキャラクター原案・タヤマ碧描き下ろし透明PETイラストカードと、監督・シリーズ構成の津田尚克書き下ろしオリジナルショートストーリー＆キャストインタビューを収録した特製ブックレットが封入。そして映像特典としてアフレコ収録直後キャストアフタートークが収録と内容盛りだくさん。
さらに放送本編では、Blu-rayの告知VTRの放送がスタートし、初回はユウグレ役・石川由依さんが登場した。ここから放送終了まで毎週異なるBlu-ray告知VTRを放送されるので、乞うご期待。
今後もTVアニメ『永久のユウグレ』に関する情報は、公式HPや公式Xにて発表されるので、続報をお見逃しなく。
＞＞＞ノンクレジットオープニング映像のカットをチェック！（写真9点）
（C）Project FT／永久のユウグレ製作委員会・MBS
