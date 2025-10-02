人はなぜ争うのか？町田康が戦乱と揉め事ばかりの時代に『太平記』を描いた理由

町田康さんの新刊『口訳 太平記 ラブ＆ピース』（講談社）が刊行されました。動乱の時代を描いた日本最大の軍記物語『太平記』が、町田さんの話し言葉＝「口訳」で圧倒的に面白く生まれ変わった本書は、今も昔も変わらない人間の愚かさと可笑しさと涙にみちた注目作です。本書に寄せた町田さんの特別エッセイを、「群像」2025年11月号より先行公開します。

人間にとって一番恐ろしいもの

人々が恐れ、抗しきれない根源的な恐怖の対象を表す言葉として、地震かみなり火事親爺、という表現がかつてあった。このうち親爺に関しては、その権威が急速に失墜、今はもうそれほど恐れられないと言うか、むしろ笑いものになっているような感じにすらなっている。

また落雷というのも直撃は恐ろしいのかも知らんが、これを無闇に恐れる人は、昔に比べると少なくなってきているのかなあ、と俺は考えている。しかし俺は雷の恐ろしさを知ってる。というのはいつ頃だったか、そうさなあ、三年かそれくらい前か、戌剋、家の洗面所で髭を剃っている際、突如として窓の外が真っ白になり、それと同時に巨大爆弾が落ちたような音がして、直後、真っ暗になった。真ァ傍、正味の話、数米しか離れておらないところに雷が落ちたのである。

それにより家の電気製品が全部つぶれて、つい最近まで不自由な暮らしを余儀なくされた。しかしその恐ろしさは経済的な恐ろしさで、昔の大坂人であれば、「おとろしい」という類のもの、けっして抗しきれない根源的な恐怖ではない。

だから今、人々が恐れるのは地震火事、という事になるがでも火事も最近では建物の耐火性も増しているし、バーナーもＩＨ式になってたり、こけたら勝手に火ぃが消えるストーブとかもあり、又、火災保険とかも充実して、消防とかも昔に比べたらかなり消せるので、そんな恐ろしくないのかナー、とかも思う。

じゃあ怖いものなしかと言うとそんなことはなく、原発事故なんてなのは恐ろしい。そして平成二十三年三月、それが起こってしまった、あの時はみんなびびった。びびりまくった。恐ろしさのあまり東京あたりでも西の方へ逃げる人がけっこうおったくらいで、昔はなかった恐ろしさというものが今の時代にはある。

だけどマアそれも突き詰めれば、身体が損なわれる、死ぬ、という動物的な恐怖には違いなく、その段で言うと、数年前の疫病の恐怖というのはもっと恐ろしかった。なんしょ、全世界に疫病が蔓延し、西に逃げようが東に逃げようが関係あらへんのである。そして疫病にかかったら死ぬのである。こんな恐ろしいことは他になく、全世界がどうしようもない状態に陥った。

そんなもういっそのことヤケクソになり、耕作生業を放棄して酒を飲み、暴れ散らせばよいようなものだが、実際は逆でみんな家に閉じこもって在宅仕事に精出し、映画を観て鼻毛を抜くなどしていた。しかし人間というものはたまには外に出て発散しないと気がおかしくなるようで、そうした生活が続くうち、矢鱈と攻撃的になって他人に文句を言うたり、無闇に感傷的になってポエムや文学を書く者、愚にもつかぬロジックを述べ立てて他者を困惑させる者が出てきた。

「これではどもならん」ちゅので、「ちょっとずつ様子見ながら又やり始めまひょいな」と云う事になり、暫くやめていた会合やとか宴会やとかも地味に再開するようになった。

子供の頃の疑問

そんな事で俺も、一時はずっと家に居り、会議やなんかも遠隔でやるようになっていたのが、ちょっとずつ出掛けるようになっていた。そんな或る日、俺はもう今となってはそれが何の会だったか忘れたが、会合に出掛けていった。会合は時局柄、全体的に地味で、会場に並べられた二十かそれくらいの丸い卓を囲んで五、六人が座り、背を丸め、顔を背けて陰気にしていた。そこで俺も卓に着き、腐った鮒みたいな顔で黙りこくっていた。そうしたところ近く出る本の担当の人が来て横に座った。その人は鞄からその本（口訳古事記と謂う本）の意匠の見本を取り出して、「こんな感じでどっすか」と言ったので、俺は、「いっすねー」と言うのと「よろしおすな」と言うのと、どちらがよりよい結果を齎すのだろうか、について考えた。そして、殆ど変わらない、という結論を得て、それに勇気づけられて、「ええがな」と言った。

それからなにがどうなったのか、俺はその同じ建物の、地下にある店に居て、そこには「群像」誌の編集長が居て他にも数人居て、俺は夢のような気分でなにかメシのような物を啄んでいた。そうしたところ編集長が唐突に、「貴様、これからどうやって生きていくつもりだ」と問うてきた。俺は下を向いて言った。「ええっと、それはあの、息とかして……」「息以外には？」「歩いたり、屁ぇこいたり」俺は然う言って唇を嚙んだ。そうしたところ暫くの間、あきれたような顔で沈黙していた編集長は、「太平記なんかどうだ。書いたらどうなんだよ。息もしないで」と言った。その時、頭の中にまるでアホみたいな花が咲くような感じがしたのを俺はいまでも瞭然と記憶している。

俺は子供の頃、「なんでこんな戦乱と揉め事しか出てこない話の題名が太平記なんだよ」と首を捻った。捻りすぎた影響で頭がかなり悪くなり、とうとうパンクロッカーにまで落ちぶれてしまった。そして今は息を停め、その戦乱と揉め事のなかに太平の夢を探っている。地震は人間が制御できるものではないが、戦乱もその根が人間の内部にあり、人間も自然物である以上、やはり地震戦乱飢饉疫病ちゅのは変わらず、だから俺みたいな痴人は夢を説きたくなってくるのかも。鴨ロースを旨いものと信じていたパンク時代も今も。俺はさっきからなにを言うてるのか？ 知らん。そんなことは知らん。知らんことがおもろいから。それが口訳の唯一の骨法と、そう心得、いろいろやった。元徳三年七月右少弁俊基朝臣が関東へ下される道行なんてなのはけっこう工夫して訳した、つか、マアそんな事でいろいろやらかしている。すんません。すんません。許してください。

