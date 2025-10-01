¡Ö¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤³¤ì¤Î¿ÍÍ§Ã£¡×3600¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿¡ÈÊì¤Î°ì¿ÍÈÓ¡É¤Ë¡ÖÆ±¤¸¤¯¡×¡Ö°®¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Ö¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤³¤ì¤Î¿Í¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¡×Êì¤ÎÅ´ÈÄ2ÉÊ¤Ë¶¦´¶3600¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ê¥Þ¥Þ¡Ã5y3y2y»°·»ÄïÊì(@hanamama_ikuji)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤ÎÊý¤ÏË»¤·¤¯¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤ò¼è¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£3·»Äï¤ò°é¤Æ¤ë¤Ï¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤³¤ì¤Î¿Í¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£¡×¤È¿©»ö¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Æü¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤³¤ì¤Î¿Í¤ß¤ó¤ÊÍ§Ã£
¤³¤ÎÆü¤Î¤Ï¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Î¥é¥ó¥Á¤ÏÍñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤ËÇ¼Æ¦¡£Áá¤¤¡¦·ò¹¯Åª¡¦Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¤¡ª¤Î3Çï»Ò¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»Ò°é¤ÆÃæ¤Ê¤ÉË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ½õ¤«¤ë¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤´ÈÓÀ¹¤Ã¤Æ¡¢Íñ2¤Ä¤ËÇ¼Æ¦1¥Ñ¥Ã¥¯¤òº®¤¼¤Æ3¿ÍÊ¬¤Ë¤ï¤±¤Æ¤Þ¤¹😂¡×¡Ö¤¦¤Á¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¡¢ËèÆü¥³¥ì¤Ç¤¹🙌¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Üー¥ë¤ËÍñ¤ÈÇ¼Æ¦¤òº®¤¼¤ì¤ÐÊ£¿ô¿ÍÊ¬¤â°ìÅÙ¤ËÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤¤¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¡£Ä«ÃëÈÕ°ì¿©¤À¤±¤Ç¤â¸ÇÄê¤Ç¥á¥Ë¥åー¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉéÃ´¤â·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ë»¤·¤¤¤È¤¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¿æ»ö¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¨¤Æ¡¢¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ëÅê¹Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö²ø¤·¤¤ÃË¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤ë¡×·Ù²ü¤·¤¿¤é¡ÄÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ë8.1Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë¥¯¥Ã¥« 👦4y(@Orlando_Orlind)¤µ¤ó¤Î»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Åê¹Æ¤Ç¤¹¡£¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤«¤é¾ï¤ËÌÜ¤òÎ¥¤µ¤º¤Ë°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¡£¼þ°Ï¤Î¿Í¤â°ì½ï¤Ë°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼Ô¡¦ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ë¥¯¥Ã¥« 👦4y¤µ¤ó¤Ï¥¹ー¥Ñー¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤«¤é¡Ö²ø¤·¤¤¿Í¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é·Ù²ü¤·¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¡£²ø¤·¤¤¿Í¤È¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
Â©»Ò¤È¥¹ー¥Ñー¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½÷À¤«¤é¡Ö²ø¤·¤¤ÃË¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤ë¤«¤é·Ù²ü¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ï¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¶²¤ë¶²¤ëÂ©»Ò¤Î¸åÊý¤ò¸«¤¿¤é³Î¤«¤Ë²ø¤·¤¤ÃË¤¬¤¤¤¿
É×¤Ç¤·¤¿
²ø¤·¤¤ÃË¤Ë¶²ÉÝ¿´¤ò¤¤¤À¤¤Ä¤Ä¡¢¸å¤í¤ò¸«¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤ÏÉ×¡ªÆ²¡¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¸í²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¸í²ò¤È¤Ï¤¤¤¨ÄÌÊó¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥Á¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÁÐ»ÒÌ¼¤¬¤Þ¤À¾®¤µ¤¤º¢¡¢Î¾¼ê¤Ç¼ê·Ò¤¤¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¿¦¼Á¤µ¤ì¤¿»ä¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÇò¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤Ë¤â»÷¤¿ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ø¤·¤¤¿Í¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸í²ò¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¤¬»Ò¤É¤â¤Î¼þ¤ê¤Î°ÂÁ´¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¥¯¥¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¿´¤¬²¹¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸Â©»Ò¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ë4.8Ëü¤¤¤¤¤Í¡ª
¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏŽ»ŽÌŽ§Ž²Ž±(@Sapphire1519)¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥ÉÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£½Õ¤ÏÆþ³Ø¥·ー¥º¥ó¡£¿·1Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥É¥¥É¥¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1¿Í¤Ç¤ÎÅÐ¹»¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÐ¹»¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÔ°Â¤ò¹Í¤¨½Ð¤¹¤È¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤Ä¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¤ÏÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¤éÄÌ³ØÏ©¤Ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÊ¹¤¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ä¤È»×¤¤ÅÐ¹»¤Î¸«¼é¤ê¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¸«¤¿ÉÔ¿³¼Ô¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
Â©»Ò¤¬¡ÖºÇ¶áÅÐ¹»¤¹¤ë»þ¤ËÉÔ¿³¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¡ÄÅÅ¿®Ãì¤Î±¢¤«¤é¤³¤Ã¤Á¸«¤Æ¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤ÆÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢¤â¤·¤ä¤È»×¤¤ÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¡¢Í½ÁÛÄÌ¤ê¿·1Ç¯À¸¤Î1¿ÍÅÐ¹»¤ò±¢¤«¤é¸«¼é¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡ªÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª¤Á¤ã¤ó¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤â°Î¤¤¡ª
Â©»Ò¤µ¤ó¤«¤éÉÔ¿³¼Ô¾ðÊó¤òÊ¹¤¤¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¡£¾®³ØÀ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡ÖÉÔ¿³¼Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¿·1Ç¯À¸¤ÎÅÐ¹»¤ò¸«¼é¤ëÊÝ¸î¼Ô¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
ÉÔ¿³¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ°Â¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¿Í¡×¤Ï²ø¤·¤¯¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£²ø¤·¤¤¤È»×¤¦¿Í¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¹ð¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤µ¤ó¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤³¤ÇÅÐ¹»¤Î¸«¼é¤ê¤ò¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ì¿·1Ç¯À¸¡×¡Ö»ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÇØÉé¤¦1Ç¯À¸¤ò¸«¤«¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¸«¼é¤ê¤ÏÃÏ°è¤ÎÃ¯¤Ë¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³¹¤òÊâ¤¯»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤«¤±¡¢°ÂÁ´¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: yue12sakura
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë