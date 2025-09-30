¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¤¬»ØÌ¾¤·¤¿¾®ÎÓÀ¿»Ê¡Ö¿À¥ê¡¼¥É¡×ÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Æ³¤¯¡Ä²£ÊÑ²½£¶£°¡ó¤Ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È£±£·¡ó¡Ä¥Ð¥Ã¥¯¡õ¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢»È¤Ã¤¿
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£´¡½£²ÃæÆü¡Ê£³£°Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦¾®ÎÓÀ¿»ÊÊá¼ê¤¬¡¢ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤òÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡££±·³¤Ç¤Ï½é¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿£²¿Í¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÏÂ©¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼·¯¤«¤é¤â¾®ÎÓ¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËÜ¿Í¤Î´õË¾¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓ¤ÏÅÄÃæ¾¤Î¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÎÉ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¡¢Á´À¹»þ¤Î±¦ÏÓ¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿ÇÛµå¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£¶²ó£¸£µµå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£´Ã¥»°¿¶¤Ç£²¼ºÅÀ¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ£·²ó¤«¤éÃæÀîâ«ÂÀ¤Ë¥Ð¥È¥ó¤òÅÏ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ´£¸£µµå¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¶Ê¤¬¤êµå¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó£¶£°¡ó¤òÀê¤á¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï³°³Ñ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤®¤ê¤®¤ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ëÄÌ¾Î¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡×¤â»È¤¤¡¢Æâ³Ñ¤Ë¿©¤¤¹þ¤à¥«¥Ã¥È¤âÍøÍÑ¤·¤ÆÌÜÀþ¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ø¤È³ê¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¡×¤âºÎÍÑ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°¤ØÆ¨¤²¤ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤âÍ¸úÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£³ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£³²ó¡¢ºÙÀîÀ®Ìé¤Ë£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢³°³Ñ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¡£Éâ¤¤¤¿¼ºÅê¤ò»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤â¾®ÎÓ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤¿¡£¼¡¤Î£´²ó¤ÏÁ´£±£´µåÃæ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï£±µå¤Î¤ß¡£¶Ê¤¬¤êµå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤â£¶¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÂ¿¤¯ÇÛµå¤·¡¢ÃæÆü¥Ù¥ó¥Á¤ËÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯¤Î¤¢¤ë£´ÈÖ¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤Ë¤âÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥¿¥ÆÊÑ²½¤ÇÌÜÀþ¤òÊÑ¤¨¡¢Ä¹ÂÇ¤ÏÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡£²£°£±£³Ç¯¤Ë³«Ëë£²£´Ï¢¾¡¤·¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤ÊÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤âÅö»þ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÄ¾µå¤ÏÁ´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«£²£²¡ó¡£¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢Áê¼ê¤ÎÌÜÀþ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ù¥Æ¥é¥ó¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¡¢½÷Ë¼Ìò¤ÎÇÛµå°ì¤Ä¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£µ¨¤Ï¡¢¹ÃÈåÂóÌé¤È´ßÅÄ¹ÔÎÑ¤¬ÅÄÃæ¾¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¾®ÎÓ¤Ï£²¿Í¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÁÈ¤ó¤À·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¡¢¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÇÛµå¤·¤¿¡£¹½¤¨¤¿¥ß¥Ã¥ÈÄÌ¤ê¤ËÀ©µå¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Îµ°Æ»¤«¤éÁê¼ê¤Î¼¡¤òÆÉ¤àÊá¼êÎÏ¤Ïµå³¦¿ï°ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡µð¿Í¤Ë¤Ï´ßÅÄ¤Ë¹ÃÈå¡¢Âç¾ë¤Ë¾®ÎÓ¤â¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÄÃæ¾¤ò¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤µ¤»¡¢ÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Æ¬Ç¾¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë£Ä£å£Î£Á¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£´ßÅÄ¤Î¹¶¼é¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¸ºß´¶¤Ë¡¢¾®ÎÓ¤ÎÆ¬Ç¾¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤âÌÂ¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£¡ÊÊóÃÎ¥×¥íÌîµå¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¿å°æ¡¡´ðÇî¡Ë
¡¡