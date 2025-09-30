この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画「ついに…娘が小学生‼︎ 就学前検診で初めて学校へ行く日.mp4」で、主婦YouTuberのshinoさんが、娘さんの修学前検診にまつわる親の服装や心の葛藤、学校でのちょっとした再会エピソードについて率直な思いを語った。



動画冒頭でshinoさんは「今日は修学前検診ということで、動画を撮ることを思いつかなくて、今から撮ってるんだけど」と、登園前の急な撮影であることを明かしつつ「子供には上下分かれた服って書いてあるけど、親は何着ればいいの？変な服装ではいけないし…めっちゃ悩まない？」と率直な疑問を投げかけた。さらに「やりすぎても、やらなさすぎても嫌だし、どの程度が合ってるんでしょうか？」と、子供のための行事で親自身も“波風立てずに”ふるまいたい気持ちを赤裸々に吐露。



また「朝急がしすぎて化粧も中途半端で終わってんの」「あらを目立たせないように、ちょっと引いて撮影しようと思う」と苦笑いしつつも、当日のファッションについて「Tシャツ、デニム、このシャカシャカみたいな上のやつ」と結局普段着で済ませたと明かした。shinoさんは「ひっそりと行きたい…いや、普通にフラットに行きたいわけ。波風立てずに」と繰り返し、親として“ほどよい距離感”に悩むリアルな気持ちに共感が集まりそうだ。



続けて、かつて自身も通った小学校での検診について、「小学校久々に…何年ぶりだろ。教員免許取るのに一回実習に行って以来、10年ぶりくらいかな」と感慨深げ。校舎の変化や生徒数の減少、「昔使ってた竹馬や一輪車がそのまま残っていて、私の時から20年経ってるけど同じのじゃないかな」とノスタルジックな一面も覗かせた。



さらに、受付で小中学生時代に仲の良かった先輩との思わぬ再会エピソードも披露。「めっちゃわーってなって、LINEまで更新しちゃって」と久々の交流に喜びをにじませた。また、修学前検診の手伝いをしていた先生に「中学時代の生徒会仲間が先生になっていてビックリ」という地元ならではのサプライズもあったと語った。



最後にshinoさんは、「娘も小学生になりたいって言ってる。行きたくないより、行きたいって思ってくれる方が嬉しい」と前向きな母の思いを伝えつつ「まあ、いいスタートラッシュというか、いい滑り出しかな」と締めくくり、親子で迎える新生活への期待をにじませた。