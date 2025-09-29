Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>は続伸している。同社は前週末２６日の取引終了後、ＳＢＩホールディングス<8473.T>傘下のＳＢＩ証券と次世代の生成ＡＩチャネル開発に向けた協業を始めたと発表しており、将来的な業績への貢献を期待する買いが入っている。



ＳＢＩ証券が持つアクセスログや取引履歴、属性情報などのデータをリッジアイと共同で分析し、得られた知見をもとに、生成ＡＩを活用した新たなチャネルを開発する。ＳＢＩ証券の商品やサービスに関するチャットサービスや、マーケット分析やポートフォリオ相談などの専門的サービス、利用者が企業とのつながりを実感できるような新たな切り口の投資ポートフォリオの提案などに関するサービスの提供を想定する。



今回の協業は９月１２日に発表したリッジアイとＳＢＩの資本・業務提携に基づくもの。ＳＢＩは第三者割当増資の引き受けと筆頭株主からの市場外での株式譲渡により、９月３０日付でリッジアイの筆頭株主になる予定。リッジアイは今後もＳＢＩ証券に限らず、ＳＢＩグループ各社との協業を深めていく。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS