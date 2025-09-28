＜100％親のエゴ？＞お腹の子にピッタリな壁紙を発見！マタニティハイと注意され…【第1話まんが】
私（アイカ、28歳）は第1子を妊娠中で、夫（タイジ、30歳）との2人暮らし。私たち夫婦はお腹の子が女の子だとわかり、名前を「ルナ」に決めました。最近は戸建ての建設に向けて、各部屋の壁紙を選んでいます。すると、新居の壁紙候補の中に「LUNA」という名前の壁紙を見つけたのです！ 私はあまりに嬉しくて、近所に住む母（マキエ、50代後半）と妹（ユイ、26歳、独身）に報告しに行くところです。きっと2人とも「いい壁紙を見つけたね」と言ってくれるはずです。
私は母と妹に、気に入った壁紙をスマホで見せました。
子どもの名前と同じ壁紙なんて、ステキだと思いませんか？ 壁の一面だけこの壁紙にしようと思っていると話すと、母も賛同してくれました。
するとそこで、今まで黙っていた妹が口を開き「下の子が自分の名前の壁紙がないと知ったらかわいそう」と言いました。
そもそも下の子ができるかすら今はわからないのですが……、妹は「お姉ちゃんの壁紙は自分の名前と同じだけど自分はそうじゃないなんて」「私だったら恨む」と辛辣な意見をぶつけてきました。
妹はやけに刺々しい言い方をしてきます。
私は新居の内装を考える中、「LUNA」という壁紙を見つけました。「ルナ」はお腹の子につけようと思っている名前でもあります。
子どもと同じ名前の壁紙なんて運命としか思えません！ 私はあまりに嬉しくなって母と妹に子ども部屋の壁紙を「LUNA」にしようと思っていることを話しました。しかし妹は「下の子ができたら不公平になるのでは」と強く反対したのです。
私は妹の予想外の反応に戸惑っています。まだ授かるかもわからないのに、下の子に配慮すべきなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと
子どもの名前と同じ壁紙なんて、ステキだと思いませんか？ 壁の一面だけこの壁紙にしようと思っていると話すと、母も賛同してくれました。
するとそこで、今まで黙っていた妹が口を開き「下の子が自分の名前の壁紙がないと知ったらかわいそう」と言いました。
そもそも下の子ができるかすら今はわからないのですが……、妹は「お姉ちゃんの壁紙は自分の名前と同じだけど自分はそうじゃないなんて」「私だったら恨む」と辛辣な意見をぶつけてきました。
妹はやけに刺々しい言い方をしてきます。
私は新居の内装を考える中、「LUNA」という壁紙を見つけました。「ルナ」はお腹の子につけようと思っている名前でもあります。
子どもと同じ名前の壁紙なんて運命としか思えません！ 私はあまりに嬉しくなって母と妹に子ども部屋の壁紙を「LUNA」にしようと思っていることを話しました。しかし妹は「下の子ができたら不公平になるのでは」と強く反対したのです。
私は妹の予想外の反応に戸惑っています。まだ授かるかもわからないのに、下の子に配慮すべきなのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・海田あと